Перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко не бачить нічого крамольного в аудіозаписах за участю нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це він заявив в коментарі журналістам, повідомляє кореспондент #Букв.

“Що стосується змісту розмов – я не кажу про їх автентичність, я не можу стверджувати – але сам зміст стосується обговорення в принципі непоганих речей: економічної ситуації, як з нею впоратися, як вийти на ті позитивні показники, про які говорив Уряд. Вони ж не обговорювали якісь призначення за гроші або хабарі. Там обговорюються якісь економічні речі. Це одна сторона”, – наголосив Корнієнко.

При цьому нардеп вважає проблемою той факт, що розмови українських топ-чиновників могли бути записані в умовах війни з Росією. Корнієнко додав, що цим питанням повинна зайнятися Служба безпеки України.

“Друга сторона – це питання безпеки. Я думаю, що ми цим питанням займемося, оскільки не виключено, що ці записи робили люди, інспіровані не всередині країни, а ззовні. І в умовах війни питання безпеки, прослуховування топ-чиновників дуже гостре. Якщо це дійсно правда, плівки, голоси автентичні, то треба з’ясувати, хто прослуховував, з якою метою. Це взагалі матеріал для Служби безпеки“, – зазначив він.

За словами нардепа, “замовники” таких аудіозаписів “можуть бути абсолютно різними: від якихось фінансово-політичних груп всередині країни до зовнішніх ворогів, яких у нас вистачає”.