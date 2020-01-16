Про це він заявив в коментарі журналістам, повідомляє кореспондент #Букв.
“Що стосується змісту розмов – я не кажу про їх автентичність, я не можу стверджувати – але сам зміст стосується обговорення в принципі непоганих речей: економічної ситуації, як з нею впоратися, як вийти на ті позитивні показники, про які говорив Уряд. Вони ж не обговорювали якісь призначення за гроші або хабарі. Там обговорюються якісь економічні речі. Це одна сторона”, – наголосив Корнієнко.
При цьому нардеп вважає проблемою той факт, що розмови українських топ-чиновників могли бути записані в умовах війни з Росією. Корнієнко додав, що цим питанням повинна зайнятися Служба безпеки України.
“Друга сторона – це питання безпеки. Я думаю, що ми цим питанням займемося, оскільки не виключено, що ці записи робили люди, інспіровані не всередині країни, а ззовні. І в умовах війни питання безпеки, прослуховування топ-чиновників дуже гостре. Якщо це дійсно правда, плівки, голоси автентичні, то треба з’ясувати, хто прослуховував, з якою метою. Це взагалі матеріал для Служби безпеки“, – зазначив він.
За словами нардепа, “замовники” таких аудіозаписів “можуть бути абсолютно різними: від якихось фінансово-політичних груп всередині країни до зовнішніх ворогів, яких у нас вистачає”.
- Напередодні в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами прослуховування нібито з його кабінету. Він повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.