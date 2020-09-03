Про це свідчить коментар Олександра Корнієнка у чаті фракції «Слуги народу».
На запитання одного з депутатів, коли законопроєкт повернуть на доопрацювання, бо до виборів залишилось менше двох місяців, Корнієнко відповів: «Це політична позиція фракції і керівництва у відповідь на блокування опозицією нашої правки про можливість ЦВК проводити опитування».
«Поправка абсолютно нормальна і виписана з усіма запобіжниками по фінансуванню, і без можливості ставити питання по ситуації на тимчасово окупованих територіях», – додав Корнієнко.
- Як відомо, цього тижня депутати більшості ініціювали зміни в законодавство, щоб надати ЦВК в день виборів проводити опитування громадської думки. Депутати інших фракцій звинуватили їх у намаганні таким чином легалізувати дражливі питання по Донбасу чи постачанню води в Крим. У середу питання було знято з розгляду за ініціативою Корнієнка, але на ранок четверга знову через неї терміново зібрали комітет.
- Правка не набрала достатньої кількості голосів на комітеті, спробу переголосувати заблокувала опозиція. А потім сам законопроєкт, де мала бути правка, був провалений в залі Ради
- Юрист, ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера вважає, що пропозиція фракції “Слуги народу” дозволити Центральній виборчій комісії проводити соціологічні опитування спрямована на те, щоб усі їх контролювати.“Право проводити соціологічні опитування, дослідження тощо – це не зовсім властива функція Центральної виборчої комісії, як державного органу. На мою думку, для цього є достатньо соціологічних різних служб, і досить поважних, які роками працюють і до роботи яких немає жодних зауважень”, – сказав Магера в коментарі “Буквам”.