Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур» був провалений більшістю, щоб помститися опозиції.

Про це свідчить коментар Олександра Корнієнка у чаті фракції «Слуги народу».

На запитання одного з депутатів, коли законопроєкт повернуть на доопрацювання, бо до виборів залишилось менше двох місяців, Корнієнко відповів: «Це політична позиція фракції і керівництва у відповідь на блокування опозицією нашої правки про можливість ЦВК проводити опитування».

«Поправка абсолютно нормальна і виписана з усіма запобіжниками по фінансуванню, і без можливості ставити питання по ситуації на тимчасово окупованих територіях», – додав Корнієнко.