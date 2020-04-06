Королева Великобританії 93-річна Єлизавета II звернулася до нації у зв'язку з ситуацією поширення коронавірусу.

Про це повідомляє BBC News.

Під час свого звернення до британців, вона заявила, що країна “досягне успіху” в боротьбі з пандемією коронавірусу, але визнала, що може трапитися “ще багато”, перш ніж в країну “повернеться нормальне життя”.

Вона попросила британців не порушувати карантинних заходів. За її словами, Сполучене Королівство обов’язково впорається з пандемією.

“Зберігайте свою рішучість і не втрачайте почуття гумору”, – сказала Єлизавета II.

Королева подякувала тим, хто залишається вдома в ізоляції, щоб перешкодити поширенню коронавірусу. Вона також високо оцінила самовіддані дії лікарів і вчених.

“Ми об’єднуємо зусилля з усіма народами по всьому світу, використовуючи видатні досягнення науки і інстинктивне прагнення до зцілення, – сказала вона. – Ми доб’ємося успіху, і цей успіх буде належати кожному з нас”.

Її Величність зазначила, що нинішня ситуація нагадує їй 1940-й рік, коли вона разом з покійною сестрою Маргарет розмовляла з Віндзорського замку з дітьми, евакуйованими з-під німецьких бомбардувань.

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Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що коронавірусом заразився прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Глава уряду самоізолювався у себе вдома на Даунінг-стріт.

5 квітня прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон був госпіталізований для обстеження, через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус.