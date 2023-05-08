Про це повідомляє The Guardian.
У вересні 2022 року королева Єлизавета II перебувала на троні майже 71 рік. За трансляцією прощання з нею спостерігали 29 мільйонів британців.
Ймовірно, цифри телевізійних переглядів коронації Чарльза III були збільшені, оскільки була погона в деяких частинах Великої Британії. Погодні умови змусили людей залишатися вдома, а вечірки на відкритому повітрі були переважно малолюдними через дощ.
Переважна більшість аудиторії дивилася репортажі BBC, які транслювалися на BBC One, BBC Two і каналі BBC News. Вони мають максимальну аудиторію у 15,5 мільйона. Також охоплення телеканалу ITV перевищило 3,6 мільйона глядачів, а у випадку Sky досягло максимуму в 800 тисяч через Sky News і Sky Showcase.
Утім цифри телеперегляду не включають невелику, але істотну кількість людей, які спостерігали за коронацією через прямі трансляції та інші засоби трансляції, наприклад YouTube.
- 6 травня у Лондоні завершилася коронація Чарльза ІІІ, тепер він офіційно став королем Великої Британії. Урочиста церемонія у Вестмінстерському абатстві тривала кілька годин, проте британці святкуватимуть історичну подію ще два дні.
- Принц Гаррі, який був присутній на коронації свого батька, короля Карла III, одразу після завершення церемонії сів на комерційний рейс та повернувся до Каліфорнії.
- У Великій Британії під час коронації короля Чарльза поліція затримала лідера антимонархічної групи “Республіка” та ще 51 особу. Демонстранти одягнулися у жовтий одяг, щоб виділятися на фоні одягнених у червоне, біле і синє, й тримали плакати з написом “Не мій король”.