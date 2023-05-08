Коронацію короля Чарльза III дивилося близько 20 мільйонів британців, завдяки чому подія стала найпопулярнішою трансляцією року. Водночас коронацію дивилося менше людей, ніж похорон Єлизавети II.

Про це повідомляє The Guardian.

У вересні 2022 року королева Єлизавета II перебувала на троні майже 71 рік. За трансляцією прощання з нею спостерігали 29 мільйонів британців.

Ймовірно, цифри телевізійних переглядів коронації Чарльза III були збільшені, оскільки була погона в деяких частинах Великої Британії. Погодні умови змусили людей залишатися вдома, а вечірки на відкритому повітрі були переважно малолюдними через дощ.

Переважна більшість аудиторії дивилася репортажі BBC, які транслювалися на BBC One, BBC Two і каналі BBC News. Вони мають максимальну аудиторію у 15,5 мільйона. Також охоплення телеканалу ITV перевищило 3,6 мільйона глядачів, а у випадку Sky досягло максимуму в 800 тисяч через Sky News і Sky Showcase.

Утім цифри телеперегляду не включають невелику, але істотну кількість людей, які спостерігали за коронацією через прямі трансляції та інші засоби трансляції, наприклад YouTube.