У Всесвітній організації з охорони здоров'я припускають, що атиповий китайський коронавірус може вирости в пандемію.

Про це повідомляє американський ресурс CNBC.

“Кожна країна повинна бути готова до свого першого випадку захворювання. Жодна країна не повинна думати, що у них не буде випадків. Це було б фатальною помилкою. Цей вірус не поважає кордонів”, – сказав генеральний директор ВООЗ Адханом Гебрейесус.

За його словами, вірус не розрізняє рас і національностей. Також не має значення рівень розвитку країни.

В той же час Гебрейесус заявив, що новий китайський коронавірус має потенціал пандемії, однак зараз не час для страху.

“Зараз час для дій по запобіганню інфекції і порятунку життів. Страх і паніка не допомагають. Люди можуть турбуватися і будуть праві. Але найбільш важливо заспокоїтися і робити правильні речі для боротьби з цим дуже небезпечним вірусом”, – пояснив він.

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на представників влади Італії, кількість випадків зараження коронавірусом у країні зросла до 528 (з 420, підтверджених у середу). Більшість із них зафіксовані в північних регіонах Італії.

Внаслідок зараження померли ще двоє людей. Відтак, кількість жертв коронавірусу в Італії зросла до 14 осіб.