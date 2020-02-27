Про це повідомляє американський ресурс CNBC.
“Кожна країна повинна бути готова до свого першого випадку захворювання. Жодна країна не повинна думати, що у них не буде випадків. Це було б фатальною помилкою. Цей вірус не поважає кордонів”, – сказав генеральний директор ВООЗ Адханом Гебрейесус.
За його словами, вірус не розрізняє рас і національностей. Також не має значення рівень розвитку країни.
В той же час Гебрейесус заявив, що новий китайський коронавірус має потенціал пандемії, однак зараз не час для страху.
“Зараз час для дій по запобіганню інфекції і порятунку життів. Страх і паніка не допомагають. Люди можуть турбуватися і будуть праві. Але найбільш важливо заспокоїтися і робити правильні речі для боротьби з цим дуже небезпечним вірусом”, – пояснив він.
Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на представників влади Італії, кількість випадків зараження коронавірусом у країні зросла до 528 (з 420, підтверджених у середу). Більшість із них зафіксовані в північних регіонах Італії.
Внаслідок зараження померли ще двоє людей. Відтак, кількість жертв коронавірусу в Італії зросла до 14 осіб.
- У жодного з 89 евакуйованих із Китаю громадян, які перебувають на обсервації в селищі Нові Санжари, не виявлено коронавірус COVID-2019.
- За минулу добу на території Китаю повідомили про 433 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість випадків зараження в усьому світі досягла 82 тисяч 164 випадків.
- Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала технічні рекомендації для країн щодо стримування коронавірусу COVID-19.