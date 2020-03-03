Сьогодні, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Захворів житель Чернівецької області, який разом з дружиною повернувся з Італії.

#Букви розбиралися, яка наразі ситуація в Чернівцях та області.

Хто захворів?

Відзначається, що подружня пара подорожувала по Італії в період з 21 лютого і повернулася в Україну 29 числа. Саме 29 лютого біля чоловіка з’явилися симптоми застуди і першіння в горлі. Його госпіталізували, а 3 березня тести підтвердили зараження коронавірусом Covid-19.

У дружини хворого відсутні симптоми захворювання – вона знаходиться на самоізоляції у власній квартирі. Чоловіка госпіталізували у заклад, який раніше був визначений для хворих саме на цей коронавірус.

Варто зазначити, що пара подорожувала на власному авто.

Буковинських прикордонників взяли під меднагляд

За словами прес-секретаря Держприкордонслужби Андрія Демченка, прикордонники, які здійснювали пропуск в Україну пари на пункті “Порубне”, почуваються добре, проте не здійснюють свої службові обов’язки.

“Ми встановили всіх наших військовослужбовців, які могли контактувати з цими людьми. Але на той момент у пари при проведенні скринінгу не було підвищеної температури. Наші військовослужбовці контактували з чоловіком і жінкою в мінімальному обсязі. Навіть вимір температури здійснювався на відкритому повітрі. Ці прикордонники зараз знаходяться під контролем та до служби не залучаються”, – розповів #Буквам Андрій Демченко.

Він також підкреслив, що Державна прикордонна служба оперативно інформує Міністерство охорони здоров’я, а також дотримується всіх правил, запропонованих МОЗ.

У Держприкордонслужбі заявили, що привід для паніки відсутній.

У Чернівцях навчання триває

У навчальних закладах обласного центру процес навчання триває, але введені заходи безпеки.

“Чітка вказівка – підсилити заходи з дезінфекції приміщень. Завтра у школах проведуть урок, де розкажуть, що таке коронавірус, як діяти. Батьків попередять про те, що дітей з мінімальними ознаками ГРВІ не пускати до школи і дитячого садочку. Також закликаю чернівчан не приходити на роботу у разі виявлення симптомів ГРВІ. Захворів – сиди вдома”, – наголосив мер.

Що кажуть в мерії?

За словами мера міста Олексія Каспрука, ситуація в місті під контролем, але при цьому рекомендується обмежити масові заходи.

Міський голова також нагадав про важливість особистої гігієни під час спалаху.

Аналізи інфікованого українця перевірять у Лондоні

У Центрі громадського здоров’я України повідомили, що для остаточної перевірки випадку зараження коронавірусом в Україні, матеріали пацієнта відправлять на підтвердження до Лондону.

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