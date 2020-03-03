#Букви розбиралися, яка наразі ситуація в Чернівцях та області.
Хто захворів?
Відзначається, що подружня пара подорожувала по Італії в період з 21 лютого і повернулася в Україну 29 числа. Саме 29 лютого біля чоловіка з’явилися симптоми застуди і першіння в горлі. Його госпіталізували, а 3 березня тести підтвердили зараження коронавірусом Covid-19.
У дружини хворого відсутні симптоми захворювання – вона знаходиться на самоізоляції у власній квартирі. Чоловіка госпіталізували у заклад, який раніше був визначений для хворих саме на цей коронавірус.
Варто зазначити, що пара подорожувала на власному авто.
Буковинських прикордонників взяли під меднагляд
За словами прес-секретаря Держприкордонслужби Андрія Демченка, прикордонники, які здійснювали пропуск в Україну пари на пункті “Порубне”, почуваються добре, проте не здійснюють свої службові обов’язки.
“Ми встановили всіх наших військовослужбовців, які могли контактувати з цими людьми. Але на той момент у пари при проведенні скринінгу не було підвищеної температури. Наші військовослужбовці контактували з чоловіком і жінкою в мінімальному обсязі. Навіть вимір температури здійснювався на відкритому повітрі. Ці прикордонники зараз знаходяться під контролем та до служби не залучаються”, – розповів #Буквам Андрій Демченко.
Він також підкреслив, що Державна прикордонна служба оперативно інформує Міністерство охорони здоров’я, а також дотримується всіх правил, запропонованих МОЗ.
У Держприкордонслужбі заявили, що привід для паніки відсутній.
У Чернівцях навчання триває
У навчальних закладах обласного центру процес навчання триває, але введені заходи безпеки.
“Чітка вказівка – підсилити заходи з дезінфекції приміщень. Завтра у школах проведуть урок, де розкажуть, що таке коронавірус, як діяти. Батьків попередять про те, що дітей з мінімальними ознаками ГРВІ не пускати до школи і дитячого садочку. Також закликаю чернівчан не приходити на роботу у разі виявлення симптомів ГРВІ. Захворів – сиди вдома”, – наголосив мер.
Що кажуть в мерії?
За словами мера міста Олексія Каспрука, ситуація в місті під контролем, але при цьому рекомендується обмежити масові заходи.
Міський голова також нагадав про важливість особистої гігієни під час спалаху.
Аналізи інфікованого українця перевірять у Лондоні
У Центрі громадського здоров’я України повідомили, що для остаточної перевірки випадку зараження коронавірусом в Україні, матеріали пацієнта відправлять на підтвердження до Лондону.
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