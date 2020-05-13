Станом на 13 травня в Україні збільшилася добова кількість нових випадків коронавірусу COVID-19. Водночас зафіксовано рекордне число одужань.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за останню добу підтверджено 402 нові випадки захворювання: зокрема, заразилися 25 дітей і 94 медика. Днем раніше в МОЗ повідомляли про 375 нових випадків.

Найбільша кількість підтверджених випадків за останню добу виявлена: в Харківській області (49), Чернівецькій і Вінницькій областях (по 48), Києві (30).

Протягом доби померли ще 14 людей. У цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 439 осіб, з них 23 медпрацівника. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86 %). Водночас одужала рекордна кількість пацієнтів за добу – 343. Загалом 3716 пацієнтів уже одужали, зокрема 935 медпрацівників (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).

Варто відзначити, що за минулу добу в Україні в п’яти областях не зареєстровано жодного нового випадку захворювання на коронавірус: у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Чернігівській і Луганській областях.

За весь час епідемії в Україні захворіли 16 тисяч 425 осіб: з них 1130 дітей і 3208 медиків.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 192 тис. 247 зразків методом ПЛР (7239 за останню добу).

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 628 випадків зараження; з них 6 летальних; 309 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 510 випадків COVID-19; 12 осіб померли, 127 одужали;

• Дніпропетровська область – 773 випадки захворювання; 9 людей померли, 79 одужали;

• Донецька область – 102 випадки, з них 3 летальні; 26 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 530 випадків COVID-19; 12 осіб померли, 67 одужали;

• Закарпатська область – 764 випадки, з них 18 летальних; 114 осіб одужали;

• Запорізька область – 331 випадок COVID-19; 8 людей померли, 135 одужали;

• Івано-Франківська область – 1144 випадки коронавірусу; 63 людини померли, 334 одужали;

• місто Київ – 1960 випадків COVID-19; з них 40 летальних випадків; 169 пацієнтів одужали;

• Київська область – 1049 випадків коронавірусу; 24 людини померли, 179 одужали;

• Кіровоградська область – 428 випадків, з них 20 летальних; 273 пацієнта одужали;

• Луганська область – 42 випадки COVID-19; 15 пацієнтів одужали;

• Львівська область – 870 випадків зараження; 22 людини померли, 168 одужали;

• Миколаївська область – 225 випадків COVID-19; 5 людей померли, 63 одужали;

• Одеська область – 680 випадків коронавірусу; 6 людей померли, 39 одужали;

• Полтавська область – 257 випадків COVID-19; з них 8 летальних; 136 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 1045 випадків зараження; 23 людини померли, 199 одужали;

• Сумська область – 157 випадків COVID-19; з них 4 летальних; 81 пацієнт одужав;

• Тернопільська область – 1028 випадків захворювання; 20 осіб померли, 362 одужали;

• Харківська область – 672 випадки, з них 20 летальних; 81 пацієнт одужав;

• Херсонська область – 165 випадків COVID-19; з них 2 летальних випадки; 96 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 196 випадків; 7 людей померли, 54 одужали;

• Черкаська область – 346 випадків коронавірусу; 14 людей померли, 160 одужали;

• Чернівецька область – 2444 випадки COVID-19; 87 осіб померли, 429 одужали;

• Чернігівська область – 79 випадків зараження; 6 людей померли, 19 одужали.

На амбулаторному лікуванні перебувають 11 тисяч 241 пацієнт, з них 925 дітей і 2637 медпрацівників.

Всього потребували госпіталізації 5184 людини, з них 205 дітей і 571 медик.

До апаратів штучної вентиляції легенів були підключені 218 осіб, у тому числі одна дитина і 19 медиків.