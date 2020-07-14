В Україні станом на 14 липня зафіксовано майже 640 випадків коронавірусу COVID-19 і понад 650 одужань.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 638 осіб: з них 26 дітей та 74 медики.

Найбільше нових випадків виявили: у Львівській області (147), Закарпатській області (67) і Києві (112).

При цьому не зафіксували випадків зараження: в Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Херсонській областях.

За добу померли 14 осіб. У цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 1412 осіб. При цьому ще 651 пацієнт одужав. З початку спалаху подолали коронавірус 27 тис. 154 пацієнта.

За весь час епідемії в Україні захворіли 54 тис. 771 людина: серед них 3906 дітей і 7499 медиків.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 2148 випадків; з них 38 летальних, 1562 пацієнти одужали;

• Волинська область – 3080 випадків; 74 пацієнти померли, 1681 одужав;

• Дніпропетровська область – 1146 випадків; 23 людини померли, 1045 одужали;

• Донецька область – 765 випадків; з них 10 летальних; 252 пацієнти одужали;

• Житомирська область – 1542 випадки; 34 людини померли, 1157 одужали;

• Закарпатська область – 4055 випадків; 140 пацієнтів померли, 1301 одужав;

• Запорізька область – 622 випадки; з них 20 летальних; 521 пацієнт одужав;

• Івано-Франківська область – 3127 випадків; 111 людей померли, 1246 одужали;

• місто Київ – 6350 випадків; 125 осіб померли, 2124 одужали;

• Київська область – 3090 випадків; з них 58 летальних; 1925 пацієнтів одужали;

• Кіровоградська область – 674 випадки; з них 33 летальних; 587 пацієнтів одужали;

• Луганська область – 95 випадків; з них 1 летальний; 73 пацієнти одужали;

• Львівська область – 7254 випадки; 188 осіб померли, 1142 одужали;

• Миколаївська область – 487 випадків; з них 12 летальних; 385 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 2258 випадків; 30 осіб померли, 1030 одужали;

• Полтавська область – 334 випадки; з них 13 летальних; 299 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 4740 випадків; 82 пацієнти померли, 2905 одужали;

• Сумська область – 341 випадок; з них 6 летальних; 297 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 2276 випадків; 34 людини померли, 1431 одужала;

• Харківська область – 2723 випадки; 111 пацієнтів померли, 1477 одужали;

• Херсонська область – 204 випадки; з них 3 летальних; 186 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 909 випадків; з них 20 летальних; 770 пацієнтів одужали;

• Черкаська область – 755 випадків; 31 людина померла, 602 одужали;

• Чернівецька область – 5184 випадки; 201 пацієнт помер, 2864 одужали;

• Чернігівська область – 612 випадків; з них 14 летальних; 292 пацієнти одужали.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 14 липня складає 26 тис. 205 осіб.

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано: у Львівській (235,9), Чернівецькій (235,1) та Закарпатській (208,5) областях.

Зараз госпіталізовані 3968 осіб, з них 104 підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Всього госпіталізації потребували 14 тис. 434 людини, підключення до апарату ШВЛ – 441 пацієнт.

За добу досліджено 9711 зразків методом ПЛР.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 813 тис. 396 зразків методом ПЛР і 370 тис. 53 зразка – методом ІФА (на антитіла до COVID-19).