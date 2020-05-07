В Україні другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу COVID-19, підтверджених за добу. При цьому видужала рекордна кількість людей – майже 300.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за добу підтверджено 507 нових випадків захворювання: з них 28 дітей та 109 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу було виявлено: в Одеській і Чернівецькій областях (по 63), а також у Дніпропетровській області (56).

Протягом доби померли ще 13 осіб. Кількість летальних випадків зросла з 327 до 340 (з них 19 медпрацівників). Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86%). Водночас одужали ще 299 пацієнтів (рекордна кількість людей).

Загалом 2396 пацієнтів уже одужали, з них 563 медпрацівника (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).

За весь час епідемії в Україні захворіли 13 тисяч 691 людина: з них 933 дитини та 2660 медиків.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 151 тис. 569 зразків методом ПЛР (7018 досліджень за минулу добу).

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 485 випадків зараження; з них 5 летальні; 251 пацієнт одужав;

• Волинська область – 393 випадки коронавірусу; 9 людей померли, 109 одужали;

• Дніпропетровська область – 624 випадки, з них 4 летальні; 73 пацієнта одужали;

• Донецька область – 89 випадків COVID-19; 3 людини померли, 16 одужали;

• Житомирська область – 468 випадків зараження; 11 осіб померли, 43 одужали;

• Закарпатська область – 600 випадків захворювання; з них 13 летальних; 86 пацієнтів одужали;

• Запорізька область – 300 випадків COVID-19; 5 осіб померли, 104 одужали;

• Івано-Франківська область – 1055 випадків коронавірусу; 59 осіб померли, 126 одужали;

• місто Київ – 1675 випадків COVID-19; 29 осіб померли, 110 одужали;

• Київська область – 916 випадків; 19 пацієнтів померли, 103 одужали;

• Кіровоградська область – 403 випадки коронавірусу; з них 19 летальні; 189 осіб одужали;

• Луганська область – 42 випадки COVID-19; 11 пацієнтів одужали;

• Львівська область – 595 випадків зараження; 17 осіб померли, 128 одужали;

• Миколаївська область – 171 випадок захворювання; 5 людей померли, 35 одужали;

• Одеська область – 568 випадків COVID-19; 4 людини померли, 23 одужали;

• Полтавська область – 236 випадків, з них 8 летальні; 81 пацієнт одужав;

• Рівненська область – 817 випадків коронавірусу; 12 осіб померли, 120 одужали;

• Сумська область – 131 випадок зараження; 4 людини померли, 63 одужали;

• Тернопільська область – 951 випадок коронавірусу; 17 осіб померли, 211 одужали;

• Харківська область – 448 випадків; 10 пацієнтів померли, 49 одужали;

• Херсонська область – 146 випадків COVID-19; з них 2 летальних; 62 пацієнта одужали;

• Хмельницька область – 138 випадків; 7 людей померли, 35 одужали;

• Черкаська область – 324 випадки захворювання; з них 10 летальні; 101 пацієнт одужав;

• Чернівецька область – 2048 випадків COVID-19; 62 людини померли, 258 одужали;

• Чернігівська область – 68 випадків COVID-19; 6 людей померли, 9 одужали.

На амбулаторному лікуванні перебувають 9498 пацієнтів, з них 763 дитини та 2193 медпрацівника.

Всього потребували ушпиталення 4193 осіб, з них 170 дітей і 467 медиків.

До апаратів штучної вентиляції легенів підключено 178 осіб, в тому числі одна дитина і 15 медиків.