В Україні станом на 8 липня підтверджено понад 800 нових випадків коронавірусу COVID-19 і рекордну кількість одужань.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 807 осіб: з них 65 дітей та 46 медиків.

Найбільше нових випадків виявили: у Львівській області (117), Києві (114), Рівненській області (76), Закарпатській області (75).

Нові випадки захворювання зафіксували в усіх областях України.

За добу померли 23 людини. В цілому в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 1306 осіб. Водночас за минулу добу підтверджено одужання 926 пацієнтів, що є рекордним показником. З початку спалаху подолали коронавірус 23 тис. 119 осіб.

За весь час епідемії в Україні захворіли 50 тис. 414 осіб: в тому числі 3634 дитини та 7092 медика.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 2002 випадки; з них 33 летальних; 1411 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 2825 випадків; 71 людина померла, 1030 одужали;

• Дніпропетровська область – 1120 випадків; 23 людини померли, 1000 одужали;

• Донецька область – 713 випадків; з них 10 летальних; 203 пацієнта одужали;

• Житомирська область – 1484 випадки; 32 людини померли, 1061 одужала;

• Закарпатська область – 3533 випадки; 121 людина померла, 1117 одужали;

• Запорізька область – 599 випадків; з них 18 летальних; 464 пацієнта одужали;

• Івано-Франківська область – 2797 випадків; 105 осіб померли, 1204 одужали;

• місто Київ – 5779 випадків; 119 осіб померли, 1900 одужали;

• Київська область – 2853 випадки; 55 осіб померли, 1623 одужали;

• Кіровоградська область – 664 випадки; з них 32 летальних; 570 пацієнтів одужали;

• Луганська область – 87 випадків; 69 пацієнтів одужали;

• Львівська область – 6562 випадки; 170 осіб померли, 974 одужали;

• Миколаївська область – 463 випадки; з них 11 летальних; 330 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 1984 випадки; 25 осіб померли, 863 одужали;

• Полтавська область – 326 випадків; з них 13 летальних; 278 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 4304 випадки; 78 осіб померли, 2272 одужали;

• Сумська область – 323 випадки; з них 5 летальних; 264 пацієнта одужали;

• Тернопільська область – 2142 випадки; 31 людина померла, 1327 одужали;

• Харківська область – 2466 випадків; 99 осіб померли, 1261 одужала;

• Херсонська область – 201 випадок; з них 3 летальних; 184 пацієнта одужали;

• Хмельницька область – 863 випадки; 20 осіб померли, 603 одужали;

• Черкаська область – 695 випадків; з них 27 летальних; 529 пацієнтів одужали;

• Чернівецька область – 5051 випадок; 192 людини померли, 2386 одужали;

• Чернігівська область – 578 випадків; з них 13 летальних; 196 пацієнтів одужали.

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано: в Чернівецькій (274,4), Львівській (215,8) та Закарпатській (183,1) областях.

Зараз госпіталізовані 4039 осіб, з них 91 людина підключена до апарату ШВЛ. Всього госпіталізації потребували 13 тис. 443 пацієнта, підключення до апарату ШВЛ – 418 пацієнтів.

За добу було досліджено 13 тис. 568 зразків методом ПЛР.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 745 тис. 313 зразків методом ПЛР і 298 тис. 298 зразків – методом ІФА (на антитіла до COVID-19).