Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 810 людей: з них 48 дітей та 56 медиків.
Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 119, Києві – 93, Закарпатській області – 89, Рівненській області – 76, Одеській області – 68.
Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Херсонській області.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область– 2021 випадок; з них 34 летальних; 1443 пацієнти одужали;
- Волинська область– 2875 випадків; 71 людина померла, 1178 одужали;
- Дніпропетровська область– 1130 випадків; 23 людини померли, 1002 одужали;
- Донецька область– 749 випадків; з них 10 летальних; 233 пацієнти одужали;
- Житомирська область– 1500 випадків; 32 людини померли, 1078 одужали;
- Закарпатська область– 3622 випадки; 126 людей померла, 1117 одужали;
- Запорізька область– 605 випадків; з них 19 летальних; 478 пацієнтів одужали;
- Івано-Франківська область– 2857 випадків; 106 осіб померли, 1213 одужали;
- місто Київ– 5872 випадки; 122 особи померли, 1962 одужали;
- Київська область– 2895 випадків; 55 осіб померли, 1650 одужали;
- Кіровоградська область– 669 випадків; з них 32 летальних; 574 пацієнти одужали;
- Луганська область– 90 випадків; 70 пацієнтів одужали;
- Львівська область– 6681 випадок; 174 особи померли, 990 одужали;
- Миколаївська область– 465 випадків; з них 11 летальних; 346 пацієнтів одужали;
- Одеська область– 2052 випадки; 26 осіб померли, 863 одужали;
- Полтавська область– 327 випадків; з них 13 летальних; 281 пацієнт одужав;
- Рівненська область– 4380 випадків; 79 осіб померли, 2363 одужали;
- Сумська область– 328 випадків; з них 5 летальних; 271 пацієнт одужав;
- Тернопільська область– 2153 випадки; 31 людина померла, 1343 одужали;
- Харківська область– 2521 випадок; 101 особа померла, 1280 одужала;
- Херсонська область– 201 випадок; з них 3 летальних; 184 пацієнти одужали;
- Хмельницька область– 865 випадків; 20 осіб померли, 616 одужали;
- Черкаська область– 707 випадків; з них 28 летальних; 552 пацієнти одужали;
- Чернівецька область– 5074 випадки; 193 людини померли, 2473 одужали;
- Чернігівська область– 585 випадків; з них 13 летальних; 224 пацієнти одужали.
Кількість зареєстрованих активних хворих станом на сьогодні складає 26 113 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (267,2), Львівській (219,7) та Закарпатській (189,8) областях.
Наразі госпіталізовано 3931 особа, з них 85 людей підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 13 655 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 424 пацієнти.
Захворювання було підтверджено у 3682 дітей та 7178 медиків, з них 4650 медпрацівників одужали.
37 559 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.
За добу досліджено 13 938 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 760 247 зразків та ІФА 315 874 зразки.
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