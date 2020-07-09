В Україні станом на 9 липня підтверджено 51 224 випадки COVID-19, з них 23 784 одужали, 1327 померли.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 810 людей: з них 48 дітей та 56 медиків.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 119, Києві – 93, Закарпатській області – 89, Рівненській області – 76, Одеській області – 68.

Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Херсонській області.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область – 2021 випадок; з них 34 летальних; 1443 пацієнти одужали;

– 2021 випадок; з них 34 летальних; 1443 пацієнти одужали; Волинська область – 2875 випадків; 71 людина померла, 1178 одужали;

– 2875 випадків; 71 людина померла, 1178 одужали; Дніпропетровська область – 1130 випадків; 23 людини померли, 1002 одужали;

– 1130 випадків; 23 людини померли, 1002 одужали; Донецька область – 749 випадків; з них 10 летальних; 233 пацієнти одужали;

– 749 випадків; з них 10 летальних; 233 пацієнти одужали; Житомирська область – 1500 випадків; 32 людини померли, 1078 одужали;

– 1500 випадків; 32 людини померли, 1078 одужали; Закарпатська область – 3622 випадки; 126 людей померла, 1117 одужали;

– 3622 випадки; 126 людей померла, 1117 одужали; Запорізька область – 605 випадків; з них 19 летальних; 478 пацієнтів одужали;

– 605 випадків; з них 19 летальних; 478 пацієнтів одужали; Івано-Франківська область – 2857 випадків; 106 осіб померли, 1213 одужали;

– 2857 випадків; 106 осіб померли, 1213 одужали; місто Київ – 5872 випадки; 122 особи померли, 1962 одужали;

– 5872 випадки; 122 особи померли, 1962 одужали; Київська область – 2895 випадків; 55 осіб померли, 1650 одужали;

– 2895 випадків; 55 осіб померли, 1650 одужали; Кіровоградська область – 669 випадків; з них 32 летальних; 574 пацієнти одужали;

– 669 випадків; з них 32 летальних; 574 пацієнти одужали; Луганська область – 90 випадків; 70 пацієнтів одужали;

– 90 випадків; 70 пацієнтів одужали; Львівська область – 6681 випадок; 174 особи померли, 990 одужали;

– 6681 випадок; 174 особи померли, 990 одужали; Миколаївська область – 465 випадків; з них 11 летальних; 346 пацієнтів одужали;

– 465 випадків; з них 11 летальних; 346 пацієнтів одужали; Одеська область – 2052 випадки; 26 осіб померли, 863 одужали;

– 2052 випадки; 26 осіб померли, 863 одужали; Полтавська область – 327 випадків; з них 13 летальних; 281 пацієнт одужав;

– 327 випадків; з них 13 летальних; 281 пацієнт одужав; Рівненська область – 4380 випадків; 79 осіб померли, 2363 одужали;

– 4380 випадків; 79 осіб померли, 2363 одужали; Сумська область – 328 випадків; з них 5 летальних; 271 пацієнт одужав;

– 328 випадків; з них 5 летальних; 271 пацієнт одужав; Тернопільська область – 2153 випадки; 31 людина померла, 1343 одужали;

– 2153 випадки; 31 людина померла, 1343 одужали; Харківська область – 2521 випадок; 101 особа померла, 1280 одужала;

– 2521 випадок; 101 особа померла, 1280 одужала; Херсонська область – 201 випадок; з них 3 летальних; 184 пацієнти одужали;

– 201 випадок; з них 3 летальних; 184 пацієнти одужали; Хмельницька область – 865 випадків; 20 осіб померли, 616 одужали;

– 865 випадків; 20 осіб померли, 616 одужали; Черкаська область – 707 випадків; з них 28 летальних; 552 пацієнти одужали;

– 707 випадків; з них 28 летальних; 552 пацієнти одужали; Чернівецька область – 5074 випадки; 193 людини померли, 2473 одужали;

– 5074 випадки; 193 людини померли, 2473 одужали; Чернігівська область– 585 випадків; з них 13 летальних; 224 пацієнти одужали.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на сьогодні складає 26 113 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (267,2), Львівській (219,7) та Закарпатській (189,8) областях.

Наразі госпіталізовано 3931 особа, з них 85 людей підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 13 655 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 424 пацієнти.

Захворювання було підтверджено у 3682 дітей та 7178 медиків, з них 4650 медпрацівників одужали.

37 559 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

За добу досліджено 13 938 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 760 247 зразків та ІФА 315 874 зразки.