Станом на 11 серпня в Україні знову зафіксовано понад тисячу нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Міністерством охорони здоров’я України (МОЗ) та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 1158 осіб: з них 66 дітей та 75 медиків.

Найбільше випадків захворювання COVID-19 виявили: у Львівській області (161), Одеській області (134), Харківській області (129), Києві (123), Івано-Франківській області (114), Рівненській області (95) і Чернівецькій області (90).

Нових випадків не виявлено лише в Дніпропетровській області.

За добу померли ще 29 осіб. Всього з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1951 летальний випадок. Водночас ще 575 пацієнтів одужали. З початку спалаху коронавірус подолали вже 44 тис. 934 пацієнта.

За весь час епідемії в Україні захворіли 83 тисячі 115 осіб: з них 5779 дітей і 9335 медиків.

За добу було проведено 32 тис. 412 тестувань на коронавірус: з них 16 тис. 127 – методом ПЛР, а решта – методом ІФА (на антитіла до вірусу).

З початку епідемії було проведено 1 млн 195 тис. 561 ПЛР-дослідження.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 3002 випадки; 63 людини померли, 2263 одужали;

• Волинська область – 4375 випадків; з них 94 летальних; 3196 осіб одужали;

• Дніпропетровська область – 1571 випадок; з них 35 летальних; 1146 пацієнтів одужали;

• Донецька область – 982 випадки; 13 осіб померли, 763 одужали;

• Житомирська область – 2178 випадків; 46 пацієнтів померли, 1553 одужали;

• Закарпатська область – 5875 випадків; з них 223 летальних; 2508 пацієнтів одужали;

• Запорізька область – 959 випадків; з них 22 летальних; 659 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 5911 випадків; 158 осіб померли, 2286 одужали;

• Кіровоградська область – 725 випадків; з них 39 летальних; 653 пацієнта одужали;

• місто Київ – 9687 випадків; 147 осіб померли, 3247 одужали;

• Київська область – 4239 випадків; 70 осіб померли, 2970 одужали;

• Львівська область – 11 142 випадки; 309 пацієнтів померли, 2949 одужали;

• Луганська область – 157 випадків; з них 1 летальний; 116 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 729 випадків; з них 18 летальних; 489 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 4364 випадки; 73 людини померли, 1442 одужали;

• Полтавська область – 503 випадки; з них 15 летальних; 358 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 7018 випадків; 105 осіб померли, 5352 одужали;

• Сумська область – 702 випадки; з них 10 летальних; 417 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 3375 випадків; 44 пацієнта померли, 2168 одужали;

• Харківська область – 5030 випадків; 146 осіб померли, 2532 одужали;

• Херсонська область – 271 випадок; з них 5 летальних; 213 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 1376 випадків; 30 осіб померли, 1045 одужали;

• Чернівецька область – 6867 випадків; 230 осіб померли, 5266 одужали;

• Черкаська область – 1039 випадків; 37 осіб померли, 779 одужали;

• Чернігівська область – 1038 випадків; з них 18 летальних; 564 пацієнта одужали.

Станом на 11 серпня в Україні – 36 230 активних хворих на COVID-19.

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано: у Львівській (314), Закарпатській (251) та Івано-Франківській (253,9) областях.

На стаціонарному лікуванні перебувають 5549 осіб, з них 132 особи підключені до апаратів ШВЛ (штучної вентиляції легенів).

Летальність по країні зараз становить 2,3 %. Найвищий показник зафіксований у Кіровоградській (5,4%), Черкаській (3,7%) і Закарпатській (3,8%) областях.