Станом на 18 листопада в Україні зафіксовано майже 12,5 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 12 496 осіб: серед них 535 дітей і 529 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків з добу зареєстровано: в м. Київ (1213), Дніпропетровській (1023), Черкаській (800), Київській (774) і Запорізькій (708) областях.

Протягом доби померли 256 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 10 112 осіб. Одужали за добу 8 096 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 259 079 пацієнтів.

Всього в Україні зафіксовано 570 153 випадки зараження коронавірусом.

За добу було здійснено 73 064 тестування на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 42 379, а методом ІФА – 30 685).

За весь час було проведено 4 млн 022 тис. 283 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 53 855 випадків; 1013 осіб померли, 19 556 одужали;

• Вінницька область – 14 306 випадків; 245 осіб померли, 8240 одужали;

• Волинська область – 19 648 випадків; 376 людей померли, 12 951 одужали;

• Дніпропетровська область – 23 900 випадків; 619 пацієнтів померли, 9855 одужали;

• Донецька область – 18 257 випадків; 275 осіб померли, 7714 одужали;

• Житомирська область – 23 988 випадків; 410 людей померли, 13 547 одужали;

• Закарпатська область – 20 146 випадків; 482 пацієнта померли, 9727 одужали;

• Запорізька область – 20 733 випадки; 200 пацієнтів померли, 3319 одужали;

• Івано-Франківська область – 29 542 випадки; 536 людей померли, 12 258 одужали;

• Київська область – 26 561 випадок; 586 осіб померли, 10 346 одужали;

• Кіровоградська область – 3818 випадків; 128 пацієнтів померли, 1949 одужали;

• Луганська область – 5286 випадків; 130 з них летальні; 2836 пацієнтів одужали;

• Львівська область – 38 577 випадків; 1094 особи померли, 25 105 одужали;

• Миколаївська область – 13 394 випадки; з них 254 летальних; 4215 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 34 806 випадків; 480 осіб померли, 8119 одужали;

• Полтавська область – 16 418 випадків; 341 пацієнт помер, 7575 одужали;

• Рівненська область – 25 904 випадки; 329 осіб померли, 19 336 одужали;

• Сумська область – 19 514 випадків; з них 283 летальних; 7274 пацієнта одужали;

• Тернопільська область – 24 242 випадки; 324 людини померли, 19 289 одужали;

• Харківська область – 49 067 випадків; 663 пацієнта померли, 16 161 одужали;

• Херсонська область – 7624 випадки; з них 159 летальних; 3058 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 23 952 випадки; 374 людини померли, 12 820 одужали;

• Черкаська область – 15 033 випадки; 149 пацієнтів померли, 7503 одужали;

• Чернівецька область – 29 126 випадків; 572 людини померли, 12 434 одужали;

• Чернігівська область – 12 456 випадків; 90 пацієнтів померли, 3892 одужали.