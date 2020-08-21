Про це повідомили в МОЗ.
З-поміж нових пацієнтів, коронавірус виявили у 118 дітей та 136 медпрацівників.
Госпіталізовано 487 осіб – найбільше за весь час епідемії.
Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Чернівецькій (208), Тернопільській (185), Харківській (184), Івано-Франківській (172), Одеській (170), Львівській (162) областях та у місті Києві (156).
Таким чином, в Україні зафіксовано 100 643 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3478 випадків;
- Волинська область — 4989 випадків;
- Дніпропетровська область — 1894 випадки;
- Донецька область — 1183 випадки;
- Житомирська область — 2695 випадків;
- Закарпатська область — 6771 випадок;
- Запорізька область — 1234 випадки;
- Івано-Франківська область — 7462 випадки;
- Кіровоградська область — 751 випадок;
- м. Київ — 11 328 випадків;
- Київська область — 4805 випадків;
- Львівська область — 12 793 випадки;
- Луганська область — 213 випадків;
- Миколаївська область — 912 випадків;
- Одеська область — 5578 випадків;
- Полтавська область — 614 випадки;
- Рівненська область — 8238 випадків;
- Сумська область — 1124 випадки;
- Тернопільська область — 4301 випадок;
- Харківська область — 7033 випадки;
- Херсонська область — 329 випадків;
- Хмельницька область — 1828 випадків;
- Чернівецька область — 8505 випадків;
- Черкаська область — 1219 випадків;
- Чернігівська область — 1366 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За останню добу в Україні зафіксовано 23 летальні випадки, одужали 637 пацієнтів.
Загалом за добу здійснено 39 699 тестувань, з них 21 821 дослідження методом ПЛР і 17 878 – методом ІФА.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 серпня 2020 року до Центру надійшло 2500 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 159 185 повідомлень про підозру на COVID-19.
Державна комісія з питань ТЕБ та НС на позачерговому засіданні 20 серпня переглянула рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Новий розподіл і пов’язані з ним обмеження запроваджуються 24 серпня на 14 днів.
Комісія зафіксувала перевищення кількості зареєстрованих нових випадків на 100 тисяч населення за останні два тижні в 14 регіонах. На території адміністративно-територіальних одиниць цих областей визначено 14 “червоних”, 75 “помаранчевих” та 106 “жовтих” рівнів.
До “червоного рівня” будуть віднесені м.Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області, м.Самбір Львівської області, м. Біляївка Одеської області, міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський райони Рівненської області, м. Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області.
- У Міністерстві охорони здоров’я України готуються до другої хвилі поширення коронавірусу COVID-19, яка найбільш імовірна з жовтня.
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