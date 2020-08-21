Станом на ранок 21 серпня в Україні зафіксовано 2106 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомили в МОЗ.

З-поміж нових пацієнтів, коронавірус виявили у 118 дітей та 136 медпрацівників.

Госпіталізовано 487 осіб – найбільше за весь час епідемії.

Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Чернівецькій (208), Тернопільській (185), Харківській (184), Івано-Франківській (172), Одеській (170), Львівській (162) областях та у місті Києві (156).

Таким чином, в Україні зафіксовано 100 643 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3478 випадків;

Волинська область — 4989 випадків;

Дніпропетровська область — 1894 випадки;

Донецька область — 1183 випадки;

Житомирська область — 2695 випадків;

Закарпатська область — 6771 випадок;

Запорізька область — 1234 випадки;

Івано-Франківська область — 7462 випадки;

Кіровоградська область — 751 випадок;

м. Київ — 11 328 випадків;

Київська область — 4805 випадків;

Львівська область — 12 793 випадки;

Луганська область — 213 випадків;

Миколаївська область — 912 випадків;

Одеська область — 5578 випадків;

Полтавська область — 614 випадки;

Рівненська область — 8238 випадків;

Сумська область — 1124 випадки;

Тернопільська область — 4301 випадок;

Харківська область — 7033 випадки;

Херсонська область — 329 випадків;

Хмельницька область — 1828 випадків;

Чернівецька область — 8505 випадків;

Черкаська область — 1219 випадків;

Чернігівська область — 1366 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За останню добу в Україні зафіксовано 23 летальні випадки, одужали 637 пацієнтів.

Загалом за добу здійснено 39 699 тестувань, з них 21 821 дослідження методом ПЛР і 17 878 – методом ІФА.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 серпня 2020 року до Центру надійшло 2500 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 159 185 повідомлень про підозру на COVID-19.

Державна комісія з питань ТЕБ та НС на позачерговому засіданні 20 серпня переглянула рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Новий розподіл і пов’язані з ним обмеження запроваджуються 24 серпня на 14 днів.

Комісія зафіксувала перевищення кількості зареєстрованих нових випадків на 100 тисяч населення за останні два тижні в 14 регіонах. На території адміністративно-територіальних одиниць цих областей визначено 14 “червоних”, 75 “помаранчевих” та 106 “жовтих” рівнів.

До “червоного рівня” будуть віднесені м.Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області, м.Самбір Львівської області, м. Біляївка Одеської області, міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський райони Рівненської області, м. Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області.