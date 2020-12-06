В Україні в першу чергу будуть вакциновані проти коронавірусу COVID-19 люди з різних груп ризику (за професійними ознаками, в зв'язку із захворюваннями і віком). Це понад 20 млн осіб.

Про це повідомив під час зустрічі з журналістами заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Про деталі, зокрема, повідомляють агентство “Інтерфакс-Україна” і “РБК-Україна”.

За словами Ляшка, вакцинуватися проти COVID-19 будуть:

• у першу чергу медпрацівники, в тому числі ті, які беруть участь у лікуванні пацієнтів із COVID-19 (це понад 402 тис. осіб);

• у другу чергу, вакцинуватися будуть військовослужбовці, які беруть участь в ООС – Операції об’єднаних сил (близько 41 тис. осіб);

• працівники соціальної сфери (156,871 тис. осіб);

• особи, які проживають у закладах із надання довгострокового догляду та підтримки, а також працівники таких закладів (близько 136, 353 тис. осіб);

• люди старше 60 років (9,987 млн осіб);

• вчителі та працівники освіти (понад 1,428 млн осіб);

• співробітники критично важливих структур держбезпеки, в тому числі службовці Держслужби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, Збройних сил України, МВС (всього понад 570 тис. осіб);

• особи, які перебувають у місцях позбавлення волі, слідчих ізоляторах, а також працівники цих установ (65,839 тис. осіб);

• особи від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями, котрі знаходяться в групах ризику щодо розвитку ускладнень COVID-19 (понад 6,37 млн осіб);

• інші особи, які перебувають у групах ризику (1,716 млн осіб).

Згідно з планами міністерства, всі ці групи ризику повинні бути вакциновані в 2021 році. Як раніше повідомлялося, 20 млн українців планують вакцинувати за державні кошти.

Як зазначив Віктор Ляшко, Україна зараз розробляє національний план вакцинації проти COVID-19. Він буде враховувати, як безкоштовне отримання вакцини в рамках ініціативи COVAX (8 млн доз), так і закупівлі вакцин (32 млн доз). Оскільки необхідне буде дворазове введення вакцини, то 40 млн доз вистачить для вакцинації 20 млн українців.

“Ми повинні розуміти, що 20 млн осіб вакцинувати непросто. До того ж вакцина відразу не прийде”, – заявив він.

Ляшко уточнив, що сценарії вакцинації розробляються з урахуванням температурних вимог до зберігання і транспортування вакцин. Зокрема, вивчаються сценарії, які передбачають температурний режим нижче -70 градусів, температурний режим нижче -20 градусів і режим від -2 до плюс 8 градусів Цельсія.

“Ми зараз вивчаємо можливості, скільки вакцини може прийти в Україну, і скільки ми можемо прийняти. Для цього ми вивчаємо можливості складів національних і всіх приватних структур, скільки ми можемо прийняти, завезти і поставити в холодильник”, – поінформував головний санлікар.

Ляшко запевнив, що “до початку лютого все буде чітко готове до прийому вакцини і початку вакцинації”.

Він також висловив упевненість, що Україні вистачить ресурсів для проведення вакцинації проти COVID-19: з урахуванням закладених у проєкті держбюджету на 2021 рік 2,6 млрд грн, а також кредитних ресурсів міжнародних банків ($50 млн від Європейського інвестиційного банку та $75 млн від Світового банку).

Крім того, Ляшко наголосив, що Україна не буде закуповувати російську вакцину проти COVID-19.

“Поставки російських препаратів в Україні заборонені. Ми не завозимо жодного російського препарату, а вакцина – це імунобіологічний препарат”, – повідомив він.

Ляшко також упевнений, що в Україні не буде чорного ринку вакцини проти COVID-19.

“Чорного ринку вакцин проти COVID-19 не повинно бути, всі вакцини повинні відслідковуватися”, – сказав він.