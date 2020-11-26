Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за минулу добу захворіли 15 331 людина: з них 659 дітей і 606 медиків.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1399), Дніпропетровській (1254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.
Протягом доби померли 225 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 11 717 людей.
Одужали за добу 9 617 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 317 395 пацієнтів.
Всього в Україні зафіксовано 677 189 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 76 911 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 49 323, а методом ІФА – 27 588).
За весь час було проведено 4 млн 373 тис. 786 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 64 019 випадків; 1227 людей померли, 21 942 одужали;
• Вінницька область – 16 370 випадків; 281 пацієнт помер, 9159 одужали;
• Волинська область – 22 906 випадків; 418 людей померли, 15 248 одужали;
• Дніпропетровська область – 33 115 випадків; 823 людини померли, 14 276 одужали;
• Донецька область – 21 344 випадки; 381 пацієнт помер, 10 544 одужали;
• Житомирська область – 27 926 випадків; 476 людей померли, 17 049 одужали;
• Закарпатська область – 22 425 випадків; 518 осіб померли, 12 781 одужали;
• Запорізька область – 27 226 випадків; 282 людини померли, 4582 одужали;
• Івано-Франківська область – 34 045 випадків; 597 людей померли, 13 189 одужали;
• Київська область – 34 241 випадок; 652 пацієнта померли, 11 853 одужали;
• Кіровоградська область – 4706 випадків; 146 осіб померли, 2207 одужали;
• Луганська область – 5925 випадків; 154 людини померли, 3707 одужали;
• Львівська область – 43 611 випадків; 1 195 людей померли, 28 062 одужали;
• Миколаївська область – 16 731 випадок; 289 пацієнтів померли, 5259 одужали;
• Одеська область – 40 535 випадків; 536 осіб померли, 8809 одужали;
• Полтавська область – 20 204 випадки; 425 пацієнтів померли, 10 539 одужали;
• Рівненська область – 29 320 випадків; 369 людей померли, 22 008 одужали;
• Сумська область – 25 662 випадки; 348 пацієнтів померли, 9457 одужали;
• Тернопільська область – 26 752 випадки; 368 осіб померли, 20 850 одужали;
• Харківська область – 53 433 випадки; 730 пацієнтів померли, 26 921 одужали;
• Херсонська область – 9345 випадків; 187 осіб померли, 4089 одужали;
• Хмельницька область – 27 703 випадки; 421 пацієнт помер, 15 848 одужали;
• Черкаська область – 20 668 випадків; 180 осіб померли, 8619 одужали;
• Чернівецька область – 32 492 випадки; 623 пацієнта померли, 14 646 одужали;
• Чернігівська область – 16 485 випадків; 91 пацієнт помер, 5751 одужали.
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