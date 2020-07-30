В Україні за добу зафіксували 1197 нових випадків COVID-19 — це новий добовий антирекорд за кількістю захворювань.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 1197 осіб: з них 72 дитини та 67 медиків.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Києві – 199, Львівській області – 131, Рівненській області – 105, Івано-Франківській – 104.

За добу померли 23 особи. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1673 летальних випадки.

При цьому за добу одужали 760 людей. З початку спалаху коронавірус подолали вже 38 154 пацієнти.

За весь час епідемії в Україні захворіли 68 тисяч 794 особи: в тому числі 4853 дитини та 8576 медиків.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область — 2698 випадків; з них 50 летальних; 2015 пацієнтів одужали;

2698 випадків; з них 50 летальних; 2015 пацієнтів одужали; Волинська область — 3735 випадків; 84 людини померли; 2724 одужали;

3735 випадків; 84 людини померли; 2724 одужали; Дніпропетровська область — 1394 випадки; з них 27 летальних; 1088 пацієнтів одужали;

1394 випадки; з них 27 летальних; 1088 пацієнтів одужали; Донецька область — 865 випадків; з них 12 летальних; 645 пацієнтів одужали;

865 випадків; з них 12 летальних; 645 пацієнтів одужали; Житомирська область — 1807 випадків; 37 людей померли, 1446 одужали;

1807 випадків; 37 людей померли, 1446 одужали; Закарпатська область — 5078 випадків; 183 людини померли, 1980 одужали;

5078 випадків; 183 людини померли, 1980 одужали; Запорізька область — 779 випадків; з них 21 летальний; 591 пацієнт одужав;

779 випадків; з них 21 летальний; 591 пацієнт одужав; Івано-Франківська область — 4446 випадків; 136 осіб померли, 1591 одужав;

4446 випадків; 136 осіб померли, 1591 одужав; Кіровоградська область — 702 випадки; з них 35 летальних; 630 пацієнтів одужали;

702 випадки; з них 35 летальних; 630 пацієнтів одужали; Київ — 8131 випадок; 132 особи померли, 2877 одужали;

8131 випадок; 132 особи померли, 2877 одужали; Київська область — 3672 випадки; 62 людини померли, 2638 одужали;

3672 випадки; 62 людини померли, 2638 одужали; Львівська область — 9379 випадків; 255 людей померли, 2256 одужали;

9379 випадків; 255 людей померли, 2256 одужали; Луганська область — 122 випадки; з них 1 летальний; 94 пацієнти одужали;

122 випадки; з них 1 летальний; 94 пацієнти одужали; Миколаївська область — 578 випадків; з них 14 летальних; 440 пацієнтів одужали;

578 випадків; з них 14 летальних; 440 пацієнтів одужали; Одеська область — 3150 випадків; з них 44 летальні; 1278 пацієнтів одужали;

3150 випадків; з них 44 летальні; 1278 пацієнтів одужали; Полтавська область — 431 випадок; 15 осіб померли, 326 одужали;

431 випадок; 15 осіб померли, 326 одужали; Рівненська область — 5942 випадки; 93 людини померли, 4640 одужали;

5942 випадки; 93 людини померли, 4640 одужали; Сумська область — 484 випадки; з них 8 летальних; 337 пацієнтів одужали;

484 випадки; з них 8 летальних; 337 пацієнтів одужали; Тернопільська область — 2922 випадки; 39 людей померли, 1749 одужали;

2922 випадки; 39 людей померли, 1749 одужали; Харківська область — 3626 випадків; 127 людей померли, 2109 одужали;

3626 випадків; 127 людей померли, 2109 одужали; Херсонська область — 224 випадки; з них 3 летальних; 201 пацієнт одужав;

224 випадки; з них 3 летальних; 201 пацієнт одужав; Хмельницька область — 1109 випадків; з них 24 летальних; 914 пацієнтів одужали;

1109 випадків; з них 24 летальних; 914 пацієнтів одужали; Чернівецька область — 5812 випадків; 216 людей померли, 4357 одужали;

5812 випадків; 216 людей померли, 4357 одужали; Черкаська область — 919 випадків; 37 людей померли, 700 одужали;

919 випадків; 37 людей померли, 700 одужали; Чернігівська область —789 випадків; з них 18 летальних; 528 пацієнтів одужали.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 30 липня становить 28 967. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (273) Закарпатській (232,5) та Івано-Франківській (198,8) областях.

Летальність по країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5%), Черкаській (4%), та Чернівецькій (3,7%) областях.

За добу досліджено 15 494 зразки методом ПЛР. Усього проведено 1 013 793 ПЛР-дослідженнь.