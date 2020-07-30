Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 1197 осіб: з них 72 дитини та 67 медиків.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за минулу добу виявлено: у Києві – 199, Львівській області – 131, Рівненській області – 105, Івано-Франківській – 104.
За добу померли 23 особи. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1673 летальних випадки.
При цьому за добу одужали 760 людей. З початку спалаху коронавірус подолали вже 38 154 пацієнти.
За весь час епідемії в Україні захворіли 68 тисяч 794 особи: в тому числі 4853 дитини та 8576 медиків.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область —2698 випадків; з них 50 летальних; 2015 пацієнтів одужали;
- Волинська область —3735 випадків; 84 людини померли; 2724 одужали;
- Дніпропетровська область —1394 випадки; з них 27 летальних; 1088 пацієнтів одужали;
- Донецька область —865 випадків; з них 12 летальних; 645 пацієнтів одужали;
- Житомирська область —1807 випадків; 37 людей померли, 1446 одужали;
- Закарпатська область —5078 випадків; 183 людини померли, 1980 одужали;
- Запорізька область —779 випадків; з них 21 летальний; 591 пацієнт одужав;
- Івано-Франківська область —4446 випадків; 136 осіб померли, 1591 одужав;
- Кіровоградська область —702 випадки; з них 35 летальних; 630 пацієнтів одужали;
- Київ —8131 випадок; 132 особи померли, 2877 одужали;
- Київська область —3672 випадки; 62 людини померли, 2638 одужали;
- Львівська область —9379 випадків; 255 людей померли, 2256 одужали;
- Луганська область —122 випадки; з них 1 летальний; 94 пацієнти одужали;
- Миколаївська область —578 випадків; з них 14 летальних; 440 пацієнтів одужали;
- Одеська область —3150 випадків; з них 44 летальні; 1278 пацієнтів одужали;
- Полтавська область —431 випадок; 15 осіб померли, 326 одужали;
- Рівненська область —5942 випадки; 93 людини померли, 4640 одужали;
- Сумська область —484 випадки; з них 8 летальних; 337 пацієнтів одужали;
- Тернопільська область —2922 випадки; 39 людей померли, 1749 одужали;
- Харківська область —3626 випадків; 127 людей померли, 2109 одужали;
- Херсонська область —224 випадки; з них 3 летальних; 201 пацієнт одужав;
- Хмельницька область —1109 випадків; з них 24 летальних; 914 пацієнтів одужали;
- Чернівецька область —5812 випадків; 216 людей померли, 4357 одужали;
- Черкаська область —919 випадків; 37 людей померли, 700 одужали;
- Чернігівська область —789 випадків; з них 18 летальних; 528 пацієнтів одужали.
Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 30 липня становить 28 967. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (273) Закарпатській (232,5) та Івано-Франківській (198,8) областях.
Летальність по країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5%), Черкаській (4%), та Чернівецькій (3,7%) областях.
За добу досліджено 15 494 зразки методом ПЛР. Усього проведено 1 013 793 ПЛР-дослідженнь.
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