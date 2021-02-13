Коронавірус, виявлений у норок у Польщі, може передаватися людині й навпаки.

Про це йдеться в повідомленні міністерства сільського господарства і розвитку села Польщі.

Так, професор, директор Державного ветеринарного інституту в Пулавах Кшиштоф Немчук розповів міністру Гжегожу Пуді про завершення вузькоспеціалізованого дослідження із секвенування геному SARS-CoV-2 штамів, виділених у норок у Польщі.

Група фахівців і вірусологів з PIWet-PIB в Пулавах провела докладні тести генетичного матеріалу, відібраного 30 січня цього року. Отримані результати повногеномного секвенування показали, що виявлені штами SARS-CoV-2 у норок схожі між собою і відносяться до вже відомої лінії.

Ніяких амінокислотних мутацій в S-білку шипа вірусу, описаних в штамах SARS-CoV-2, виявлених у данських норок, виявлено не було. Не було також генетичних змін, характерних для британських, південноафриканських або бразильських варіантів вірусу.

Дані, отримані від Головного санітарного нагляду, ясно показують, що вірус може передаватися від норки до людини й навпаки.