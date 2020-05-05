Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
Він нагадав, що в Києві працюють мобільні бригади медиків, які виїжджають до людей на забір зразків для ПЛР-тестів.
“Сьогодні в столиці 28 таких бригад. За минулу добу здійснили забір матеріалу у понад 260 киян”, – зазначив Кличко.
За його словами, в цілому мобільні бригади відібрали понад 7 тисяч зразків біоматеріалу у киян з підозрою на коронавірус (тобто – майже половину від загальної кількості протестованих киян). Досліджують тести в чотирьох лабораторіях Києва.
“З усіх відібраних зразків позитивний результат дають приблизно 12 % зроблених тестів. Сьогодні тестів у столиці поки вистачає”, – наголосив Кличко.
Він також поінформував, що за минулу добу захворіли ще 48 жителів столиці, серед них двоє медиків. Ще одна людина померла.
Серед захворілих:
• 22 жінки у віці від 18 до 73 років;
• 22 чоловіки від 25 до 81 року;
• дівчинка, якій 13 років, і троє хлопчиків – 4, 12 і 16 років.
У лікарні столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші лікуються вдома під контролем лікарів.
“Сьогодні в Києві вже 1583 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. З них 28 осіб померли”, – заявив Кличко.
Одужали за минулу добу 11 киян. Всього коронавірус у столиці подолала 91 людина.
Згідно з оприлюдненою мером Києва картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Печерському районі столиці (336 випадків, 3 нових за добу).
На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (261 випадок, 5 нових).
Далі йдуть Солом’янський (153 випадки, 5 нових), Дніпровський (149 випадків, 9 нових) Голосіївський (145 випадків, 1 новий) райони Києва.
- 28 квітня мер Києва Віталій Кличко представив план першого етапу виходу з карантину в столиці. Він розпочнеться 12 травня. Планується дозволити: роботу непродовольчих магазинів площею до 300 кв. м; роботу перукарень та салонів краси; роботу тимчасових споруд (кіосків) – із забороною споживання їжі і напоїв на місці; роботу автокінотеатрів; кафе, як і ресторани, матимуть можливість працювати на винос; відкриють для відвідування столичні парки та сквери. Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі, а робота метрополітену може бути відновлена за рішенням Кабінету Міністрів.
- Віталій Кличко повідомляв, що найбільше випадків коронавірусу в Києві – серед жителів 30-49 років.