Про це повідомляє прес-служба міністерства.
У повідомленні відомства зазначено, що станом на ранок 28 лютого, в світі зафіксовано понад 83 тисячі випадків зараження коронавірусом.
За межами Китаю, випадки зараження коронавірусом зафіксували ще в 45 країнах.
“В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано”, – зробили акцент у МОЗ.
Раніше були випадки можливого зараження коронавірусом в Чернівецькій області у чотирьох пацієнтів. Проведене тестування показало негативний результат.
На території Європи коронавірус зафіксовано в 20 країнах. Всього ним заразилися 774 особи. З них 19 випадків закінчилися летально.
Випадки зараження фіксуються в Італії – 650, Німеччині – 26, Франції – 18, Іспанії – 25, Великобританії – 16, Хорватії – 3, Австрії – 2, Росії – 2, Фінляндії – 2, Швеції – 7, Ізраїлі – 3, Швейцарії – 6, Греції – 3, Норвегії – 4, Данії, Румунії, Грузії, Естонії, Північній Македонії та Бельгії – по 1.
- За минулу добу на території Китаю повідомили про 433 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість випадків зараження в усьому світі сягнула 82 тисяч 164 випадків.
- У Всесвітній організації з охорони здоров’я припускають, що атиповий китайський коронавірус може вирости в пандемію.
- У жодного з 89 евакуйованих із Китаю громадян, які перебувають на обсервації в селищі Нові Санжари, не виявлено коронавірус COVID-2019.