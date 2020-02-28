У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що коронавірус зафіксовано в 46 країнах, але в Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку немає.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

У повідомленні відомства зазначено, що станом на ранок 28 лютого, в світі зафіксовано понад 83 тисячі випадків зараження коронавірусом.

За межами Китаю, випадки зараження коронавірусом зафіксували ще в 45 країнах.

“В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано”, – зробили акцент у МОЗ.

Раніше були випадки можливого зараження коронавірусом в Чернівецькій області у чотирьох пацієнтів. Проведене тестування показало негативний результат.

На території Європи коронавірус зафіксовано в 20 країнах. Всього ним заразилися 774 особи. З них 19 випадків закінчилися летально.

Випадки зараження фіксуються в Італії – 650, Німеччині – 26, Франції – 18, Іспанії – 25, Великобританії – 16, Хорватії – 3, Австрії – 2, Росії – 2, Фінляндії – 2, Швеції – 7, Ізраїлі – 3, Швейцарії – 6, Греції – 3, Норвегії – 4, Данії, Румунії, Грузії, Естонії, Північній Македонії та Бельгії – по 1.