Офіційні особи попередили жителів Нью-Йорка, що коронавірус COVID-19 неминуче буде поширюватися в місті, але панікувати не варто.

Про це повідомляє газета The New York Times.

У понеділок офіційні особи Нью-Йорка попередили, що коронавірус, ймовірно, буде поширюватися в Нью-Йорку.

“Поширення захворювання стане реальністю, це неминуче. Все, що потрібно зробити — зменшити поширення, а не усунути поширення”, — заявив губернатор Ендрю Куомо на прес-конференції разом з мером Біллом де Блазі.

З відповідною заявою місцева влада виступила після того, як в місті був підтверджений випадок захворювання. Йдеться про жінку, яка разом з чоловіком повернулася з Ірану, і пройшла обстеження в лікарні Манхеттена, де її діагноз підтвердився. За словами губернатор Ендрю Куомо, вона знаходилася вдома, і перевіряється, чи її чоловік теж інфікований.

Губернатор та мер закликали жителів зберігати спокій, зазначивши, що хвороба викликає у багатьох людей тільки легкі симптоми, а рівень смертності не такий великий.

Проте, новина про те, що коронавірус потрапив в Манхеттен, підвищила рівень занепокоєння. Щоб знизити рівень паніки, Куомо попередив, що в штаті, зокрема, будуть встановлені нові правила збирання в громадських місцях, включаючи школи і автобуси.

“Якщо пахне відбілювачем, коли ви сідаєте в автобус або коли дитина йде в школу, це не поганий одеколон. Це відбілювач”, — попередив Куомо.