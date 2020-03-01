Про це повідомляє телеканал CNN.
Міністерство охорони здоров’я Таїланду заявило про смерть 35-річного чоловіка – це перша смерть в країні.
Тайський громадянин страждав лихоманкою денге, перш ніж захворіти коронавірусом. Всього в Таїланді 42 підтверджених випадки.
В Австралії від коронавірусу помер 78-річний чоловік – пасажир круїзного лайнера Diamond Princess.
Всього в Австралії захворіло 27 осіб.
Влада США також повідомила про першу смерть від коронавірусу. У штаті Вашингтон помер чоловік, якому за п’ятдесят.
Всього в світі від вірусу померли 2 976 осіб.
У 29-річного вірменина виявили коронавірус COVID-19.
- У суботу, 29 лютого, кількість інфікованих коронавірусом COVID-2019 в Італії перевищила тисячу осіб.
- Раніше в Італії госпіталізували громадянку України з підозрою на зараження коронавірусом COVID-19.