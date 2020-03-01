У США, Таїланді та Австралії зареєстровані перші випадки смерті від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Міністерство охорони здоров’я Таїланду заявило про смерть 35-річного чоловіка – це перша смерть в країні.

Тайський громадянин страждав лихоманкою денге, перш ніж захворіти коронавірусом. Всього в Таїланді 42 підтверджених випадки.

В Австралії від коронавірусу помер 78-річний чоловік – пасажир круїзного лайнера Diamond Princess.

Всього в Австралії захворіло 27 осіб.

Влада США також повідомила про першу смерть від коронавірусу. У штаті Вашингтон помер чоловік, якому за п’ятдесят.

Всього в світі від вірусу померли 2 976 осіб.

У 29-річного вірменина виявили коронавірус COVID-19.