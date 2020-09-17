Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко потрапив у корупційний скандал. НАБУ викрило на хабарі помічника депутата. В Офісі Президента закликають слідчі органи встановити всі "правдиві обставини цієї справи".

Про це розповідають #Букви.

Що сталося?

13 вересня народний депутат Гео Лерос повідомив, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить слідчі дії проти нардепа від “Слуги народу” Олександра Юрченка через лобіювання інтересів щодо законопроєкту про відходи. Лерос стверджував, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами.

Пізніше Національне антикорупційне бюро України опублікувало відеоматеріали щодо передачі хабаря нардепу від “Слуги народу” Олександру Юрченку та його спільникам.

Так, влітку 2020 року НАБУ отримало оперативну інформацію про існування організованої групи, учасники якої отримують неправомірну вигоду за використання законних повноважень та обов’язків народних депутатів України. Для встановлення усіх учасників злочинного угрупування НАБУ розробило спецоперацію “під прикриттям”.

Так, детектив “”ід прикриттям” у ролі представника промислової компанії познайомився з одним з учасників угрупування та повідомив йому, що умовою інвестування в Україну є створення необхідних правових підстав для перероблення твердих побутових відходів. З цією метою учасник злочину познайомив детектива з нардепом, який у завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроєкту та 200 тис. доларів для підкупу народних депутатів-членів комітету.

У середині серпня детектив “під прикриттям” передав першу частину хабаря. 26-27 серпня співучасники планували отримати ще одну частину грошей, але надалі НАБУ було вимушене припинити виконання спецзавдання – наразі причини втановлюються.

У межах розслідування зібрано докази для повідомлення про підозру народному депутату України у вчиненні злочинів, передбачених ст. 368 КК та ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Хто такий Олександр Юрченко

Олександр Юрченко є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами комітету Верховної Ради з енергетики. У Раду він пройшов по 211-му столичному окрузі від “Слуги народу”. До приходу в Парламент очолював Громадську раду при Голосіївській райдержадміністрації.

Крім того, він був помічником на громадських засадах депутата ВО “Свобода” Олександра Шевченко, Олени Сотник з “Самопомочі”, безпартійного Андрія Денисенка, глави кропу Тараса Батенко.

Законопроєкти про відходи

Наразі у Верховній Раді зареєстровано три законопроєкти про поводження з відходами – усі вони авторства “слуг народу”.

Законопроєкт 2207. Авторами є Анна Скороход, Микола Галушко, Олександр Дубінський, Євген Пивоваров та Дмитро Припутень.

Олександр Маріковський подав законопроєкти 2207-1 і 2207-1-д після доопрацювання, Олександр Юрченко – 2207-2.

Документ за номером 2207-1-д прийнято у першому читанні. Законопроєкт регулює визначення побутових відходів, введення комунальної послуги управління відходами та оплати за неї і збільшує екологічні штрафи.

Законодавча ініціатива Юрченка – 2207-2 – заслухана на комітеті, у залі Ради не розглядалася.

За що вимагали хабар?

“Плюшки” могли вимагати за лобіювання прийняття “зеленого тарифу” для переробників відходів.

За словами нардепа Андрія Геруса, більше 5 років різні лобістські групи домагалися введення “зелених тарифів”.

“Зелений тариф” – державна дотація для поновлюваних джерел енергії (ВДЕ) – вітропарків, малих ГЕС, електростанцій, що використовують біомасу і СЕС.

Реакція Офісу Президента

В ОПУ обурені зухвалою поведінкою нардепа.

“Пан Юрченко у свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року”, – йдеться у заяві.

Також в Офісі Президента вважають, що Юрченко не має морально права лишатися народним депутатом.

Сьогодні нардепа Олександра Юрченка виключили із фракції “Слуга народу”.