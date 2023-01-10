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Кошти на фільм «Похорони Путіна» з Арестовичем збирає ГО Андрія Єрмака

В Україні знімають комедію "Похорони Путіна", у якій зіграють ролі Юрій Горбунов, Світлана Тарабарова, блогери Петро Бампер, Сергій Сус та радник Офісу президента Олексій Арестович. Автори закликають українців жертвувати кошти на знімання фільму, для чого опублікували реквізити на сайті ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії", засновником та екскерівником якої є голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Вівторок, 10 січня 2023, 11:23
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Про це повідомляють #Букви.

Генеральним продюсером проєкту є Юрій Гобунов, режисер фільму — Михайло Куцик, оператор — Тім Аврамчук. У фільмі знялися Олексій Арестович, Юрій Горбунов, Світлана Тарабарова, співачка Квітка, Андрій Мацола, блогери ютуб-каналу Bamper TV Петро Бампер і Сергій Сус.

Сюжет розгортатиметься навколо святкування українцями смерті президента РФ Володимира Путіна.

“Ми вирішили зняти фільм! Милий, сімейний, веселий фільм. Щоб багато пісень, усмішок та свята. І, головне, щоб назва була така добра-добра, — йдеться в описі проєкту. – У далекій галактиці живуть такі ж українці, як і ми. І там днями помер Путін. Тамтешні українці почали це гучно святкувати”.

Команда назвала проєкт “народним кіно”, тож закликає допомогти всіх, хто хоче побачити стрічку якнайшвидше.

Збір на фільм підтримала зокрема громадська організація “Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії”. 

На сайті ГО вказано, що “спілка підприємців теле та кіноіндустрії почала свій шлях з початком військового вторгнення РФ на територію України”. Зауважується, що серед волонтерів ГО, зокрема Юрій Горбунов, Ольга Сумська, Ірма Вітовська-Ванца, Артем Колюбаєв, Микола Чиханцов та низка інших акторів, підприємців, юристів, художників та громадських діячів.

Кошти пропонується надсилати на рахунки самої ГО (призначення платежу “Благодійна допомога”) та на картки в ПриватБанку та Монобанку, які належать Чиханцову М.А.

  • Кошти на фільм «Похорони Путіна» з Арестовичем збирає ГО Андрія Єрмака

  • Кошти на фільм «Похорони Путіна» з Арестовичем збирає ГО Андрія Єрмака

Кошти на фільм «Похорони Путіна» з Арестовичем збирає ГО Андрія Єрмака // 2 фото

 

Згідно з даними Opendatabot, спілка зареєстрована у 2009 році, засновниками є: Єрмак Андрій Борисович, Гапоненко Вікторія Василівна та Роденко Валентин Миколайович.

Директором зареєстрований голова Ради з державної підтримки кінематографії, член Європейської Кіноакадемії, член Української Кіноакадемії, український кінопродюсер, телепродюсер Колюбаєв Артем Олексійович.

Джерело: opendatabot

У 2020 році ГО “Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії” отримала 5,6 млн гривень на держтендерах, про це свідчать дані сайту YouControl. Замовником послуги виступило Державне агентство України з питань кіно.

Джерело: youcontrol

Також, Микола Чиханцов є керівником дев’яти компаній, згідно з даними знову того ж таки сайту YouControl.

Джерело: youcontrol

Теги: Арестович, ГО, Єрмак, збір коштів, проєкт Горбунова, Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії, фільм

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