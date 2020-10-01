КПВВ «Станиця Луганська» закрили через пожежу

Через пожежну небезпеку і загрозу життю людей контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" тимчасово призупинив роботу.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

“У зв’язку із виникненням пожежі поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду у Станиці Луганській, що супроводжується звуками, характерними при детонації боєприпасів, пропуск громадян через лінію розмежування припинено”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усіх громадян, які перебували в КПВВ та поряд з територією контрольного пункту відвели на безпечну відстань. У разі прибуття громадян з тимчасово окупованої території, їх також будуть відводити.

Крім того, усі прикордонні наряди також відведені з території КПВВ, окрім наряду прикриття, який готовий до дій. Наразі щодо виникнення пожежі поінформовано підрозділи ДСНС.

Робота КПВВ може бути відновлена після стабілізації ситуації.

ОНОВЛЕНО

Наразі пожежа поширилася до КПВВ “Станиця Луганська”. Зараз у контрольно-пропускному пункті уже частково пошкоджено елементи інфраструктури.

На місце прибули пожежні команди ДСНС, з якими прикордонники вживають усіх заходів для локалізації займання. Ситуацію також ускладнюють сильні пориви вітру.