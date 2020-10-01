Covid-19 Україна

оновлено 01.10.2020 о 13:02

Всього:

213028(+4069)

Хворіють:

114392(+4069)

Вилікувались:

94443(+2083)

Померло:

4193(+64)

14:21 Болгарія заборонила в'їзд українцям без негативного тесту на COVID-19
14:18 Служба пошти Microsoft Outlook дала збій по всьому світу
14:04 Вийшла реклама Cyberpunk 207 за участю Кіану Рівза: відео
13:45 У зоні відчудження ЧАЕС з'явиться перший веломаршрут
13:33 В Англії почала діяти заборона на використання пластикових соломинок
Партнерський матеріал
13:22 «Щоб я так жив, як бігаю»: Одеський півмарафон присвятив медалі 195-річчю Потьомкінських сходів
13:04 З COVID-фонду не купили жодного апарату ШВЛ
12:58 КПВВ «Станиця Луганська» закрили через пожежу
12:35 У Сенаті США запропонували передислокувати війська в Європі для стримування РФ
12:08 Мер Чернігова захворів на коронавірус
11:47 Навальний вважає, що до його отруєння причетний особисто Путін
11:39 Пожежі на Луганщині виникли внаслідок умисних провокацій окупантів, – штаб ООС
11:07 Американські спецслужби планували отруїти або викрасти засновника WikiLeaks, – ЗМІ
11:00 У Києві ще 377 людей захворіли на COVID-19: серед них майже 40 дітей
Партнерський матеріал
10:48 TRANSLATORIUM 2020: про переклад у фестивальному форматі
10:00 Google представила Pixel 5 і Pixel 4a 5G
09:33 Сенат США погодив тимчасовий бюджет для запобігання «шатдауну»
09:29 1 жовтня дощитиме по всій Україні
08:39 У SpaceX запланували запуск 60 супутників на 1 і 2 жовтня
08:13 У США змінять правила проведення дебатів між Трампом і Байденом
01:11 У Сєвєродонецьку скасували заняття в школах через евакуацію постраждалих від пожеж
01:02 Warner Bros. випустила документальний фільм про Джокера до його 80-річчя
00:40 Зірка «Джуманджи» та «Дуже страшного кіно» Кевін Гарт став батьком вчетверте
00:29 Зеленський запровадив в Україні День територіальної оборони
00:08 Компанія Skyrizon та DCH Group Ярославського подали спільну заявку на придбання «Мотор Січі»

30 вересня

23:29 Функція коментарів у Telegram: Дуров розповів подробиці
22:28 Війна у Карабасі: Грузія пропонує надати платформу для діалогу Азербайджану та Вірменії

КПВВ «Станиця Луганська» закрили через пожежу

Через пожежну небезпеку і загрозу життю людей контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" тимчасово призупинив роботу.

Четвер, 1 жовтня 2020, 12:58

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

“У зв’язку із виникненням пожежі поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду у Станиці Луганській, що супроводжується звуками, характерними при детонації боєприпасів, пропуск громадян через лінію розмежування припинено”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усіх громадян, які перебували в КПВВ та поряд з територією контрольного пункту відвели на безпечну відстань. У разі прибуття громадян з тимчасово окупованої території, їх також будуть відводити.

Крім того, усі прикордонні наряди також відведені з території КПВВ, окрім наряду прикриття, який готовий до дій. Наразі щодо виникнення пожежі поінформовано підрозділи ДСНС.

Робота КПВВ може бути відновлена після стабілізації ситуації.

ОНОВЛЕНО

Наразі пожежа поширилася до КПВВ “Станиця Луганська”. Зараз у контрольно-пропускному пункті уже частково пошкоджено елементи інфраструктури.

На місце прибули пожежні команди ДСНС, з якими прикордонники вживають усіх заходів для локалізації займання. Ситуацію також ускладнюють сильні пориви вітру.

  • Напередодні повідомлялося, що на Луганщині одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, загорілася суха трава та лісова підстилка. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється, рятувальники евакуйовують людей з найближчих населених пунктів.
  • У зв’язку з необхідністю евакуації жителів селищ, постраждалих від пожеж в Луганській області, прийнято рішення призупинити навчальний процес у Сєвєродонецьку. У четвер, 1 жовтня, скасовуються заняття у школах міста.
  • Унаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули 5 осіб. Вогонь за добу поширився майже на 10 тисяч гектарів.
Теги: ДСНС, КПВВ Станиця Луганська, пожежа, Станиця Луганська, КПВВ

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись