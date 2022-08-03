Міністри закордонних справ "Великої сімки" написали спільну заяву, в якій закликали КНР зберегти мир та стабільність у Тайванській протоці.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Державного департаменту США.

Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки та Верховний представник Європейського Союзу підтвердили свою спільну відданість підтримці заснованого на правилах міжнародного порядку миру і стабільності у Тайванській протоці та за її межами.

“Ми стурбовані недавніми та анонсованими погрозливими діями з боку КНР, зокрема проведенням навчань з бойовою стрільбою, а також економічним тиском, які загрожують непотрібною ескалацією. Немає жодних підстав для використання візиту Ненсі Пелосі як приводу для агресивної військової діяльності у Тайванській протоці”, – зазначається у заяві країн G7.

Також у повідомленні глави зовнішньополітичних відомств країн G7 зауважили, що для законодавців цивілізованих країн поїздки за кордон є нормальним і звичним явищем.

“Ескалаційна реакція КНР ризикує посилити напруженість і дестабілізувати регіон”,- наголосили міністри закордонних справ “Великої сімки”.

Крім того, країни G7 закликали Китай не змінювати в односторонньому порядку силою статус-кво в регіоні, а також вирішувати розбіжності по обидва боки протоки мирним шляхом.

“Ми підтверджуємо нашу спільну й непохитну прихильність підтримці миру та стабільності у Тайванській протоці та закликаємо всі сторони зберігати спокій, проявляти стриманість, діяти прозоро й підтримувати відкриті лінії зв’язку, щоби уникнути непорозумінь, – зазначається у заяві.