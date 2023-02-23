23 лютого посли Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі майже узгодили весь десятий пакет санкцій проти Росії, "за винятком одного елемента, який все ще потребує уточнення".

Про це інформує CNN, посилаючись на заяву дипломата.

Дипломат розповів на умовах анонімності через конфіденційність переговорів між 27 послами ЄС.

Для забезпечення “ефективності санкцій” дипломат не уточнив, який саме елемент пакета ще обговорюють посли.

У роковини російського повномасштабного вторгнення в Україну, посли 27 країн ЄС “знову зустрінуться завтра о 10 ранку для остаточного затвердження десятого пакета санкцій”, додав він.

22 лютого посли ЄС досягли прогресу в низці технічних питань, але все ще є деякі елементи, які потрібно уточнити, зокрема щодо вимог до звітності та імпортних квот на певні товари.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що новий раунд санкцій проти Москви буде спрямовано на російську торгівлю та технології, які розпалюють війну в Україні.

Виступаючи під час пресконференції в Києві, фон дер Ляєн зазначила, що блок прагне опублікувати пакет, обсяг якого становитиме 10,8 мільярда доларів, до цієї п’ятниці.

Зауважимо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що може ветувати продовження санкцій ЄС проти Росії, які повинні поновлюватися кожні шість місяців. Причина – вимога Будапешта виключити зі списку обмежень чотирьох осіб.

Раніше редактор “Радіо Свобода” в Європі Рікард Йозвяк зазначив, що посли ЄС не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти Росії.