Відповідну переписку вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.

Так, “слуги” активно ділилися порадами, як обійти протестувальників і потрапити в будівлю Парламенту.

Зокрема голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія написав, що є “коридор на Садову з боку Інститутської”.

А заступник голови фракції Євгенія Кравчук написала, що “краще пройти під стіночкою Кабміну” і “завернути з боку Грушевського”, оскільки “взагалі порожньо”.

Перший заступник голови фракції “слуг” Олександр Корнієнко уточнив, що нардепи повинні зібратися хоча б “до 10:50 – 10:55”.

переписка

переписка

переписка

Під час переписки зазначалося, що в залі засідань ВР недостатньо нардепів від “Слуги народу” для голосування щодо законопроєктів Володимира Зеленського про підтримку бізнесу під час карантину.

Фото: #Букви

Варто зазначити, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після закінчення години запитань до Уряду (приблизно після 11:00) змінив порядок розгляду питань. Зокрема, спочатку були оголошені запити нардепів, які зазвичай озвучуються наприкінці засідання.

Як наголосив Разумков, зміна порядку пов’язана з тим, що не всі нардепи змогли потрапити на роботу через акцію ФОП.

  • 1 грудня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт, яким на 1 рік переноситься введення касових апаратів (РРО) для фізосіб-підприємців – до 1 січня 2022 року.
  • У п’ятницю, 4 грудня, під будівлею Верховної Ради України знову проходить акція протесту фізичних осіб-підприємців. Вони незадоволені законопроєктом № 4439-д.