Сьогодні з самого ранку біля будівлі Верховної Ради протестують підприємці. Ця акція ускладнила доступ до ВР для нардепів, в тому числі для членів фракції "Слуги народу".

Відповідну переписку вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.

Так, “слуги” активно ділилися порадами, як обійти протестувальників і потрапити в будівлю Парламенту.

Зокрема голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія написав, що є “коридор на Садову з боку Інститутської”.

А заступник голови фракції Євгенія Кравчук написала, що “краще пройти під стіночкою Кабміну” і “завернути з боку Грушевського”, оскільки “взагалі порожньо”.

Перший заступник голови фракції “слуг” Олександр Корнієнко уточнив, що нардепи повинні зібратися хоча б “до 10:50 – 10:55”.

Під час переписки зазначалося, що в залі засідань ВР недостатньо нардепів від “Слуги народу” для голосування щодо законопроєктів Володимира Зеленського про підтримку бізнесу під час карантину.

Варто зазначити, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після закінчення години запитань до Уряду (приблизно після 11:00) змінив порядок розгляду питань. Зокрема, спочатку були оголошені запити нардепів, які зазвичай озвучуються наприкінці засідання.

Як наголосив Разумков, зміна порядку пов’язана з тим, що не всі нардепи змогли потрапити на роботу через акцію ФОП.