У п'ятницю, 4 грудня, під будівлею Верховної Ради України знову проходить акція протесту фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Представники бізнесу називають свою акцію “податковим майданом”.

Вони незадоволені законопроєктом № 4439-д, який Верховна Рада ухвалила 1 грудня. Згідно з цим документом, на 1 рік переноситься введення касових апаратів (РРО) для фізосіб-підприємців (до 1 січня 2022 року).

Однак не для всіх: підприємці, які здійснюють діяльність у сферах з високими ризиками ухилення від оподаткування ( “ризикові” види діяльності), повинні впровадити РРО вже в 2021 році.

Учасники акції, зокрема, незадоволені таким винятком.

Вони наполягають на ухваленні інших законопроєктів: зокрема, №3993 (щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців) і низки інших.

Варто відзначити, що охорона правопорядку в урядовому кварталі Києва сьогодні була значно посилена: в центрі, в тому числі біля Верховної Ради, знаходиться багато правоохоронців.

До охорони правопорядку залучено працівників структурних підрозділів поліції і військовослужбовцві Національної гвардії України.

Як поінформували в пресслужбі столичної поліції, учасники мітингу “обмежують доступ народним депутатам України на територію Верховної Ради України і блокують рух транспорту”.

“Під час проведення превентивної роботи з учасниками заходів, окремі з них агресивно себе поводять та не реагують на законні вимоги правоохоронців. Для відновлення правопорядку правоохоронці вимушені створювати живі коридори та відтісняти громадян для безперешкодного проходу та проїзду автотранспорту. Відтак, періодично між протестувальниками та правоохоронцями виникають словесні перепалки та короткотривалі штовханини”, – зазначається в повідомленні.

Щодо двох активних учасників протесту поліцейські склали адміністративні матеріали за порушення за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У пресслужбі Київської міської держадміністрації також повідомили, що учасники мітингу зранку перекривали рух по вулиці Грушевського в обох напрямках. У зв’язку з цим було перекрито рух від Кріпосного провулка до Європейської площі, а також виїзд на вулицю Інститутську.