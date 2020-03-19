Влада Угорщини зобов'язала громадян, які перебувають під карантином, залишатися у своєму будинку й не приймати гостей, а також позначити вхідні двері спеціальною міткою червоного кольору.

Про це сказано на офіційному угорському ресурсі, присвяченому коронавірусу.

Зокрема, про заходи безпеки йдеться на спеціальному сайті. Угорці, які побували за кордоном, мають перебувати на карантині протягом 14 днів.

“Влада розпорядилася потенційно інфікованій людині, у якої не виявлені симптоми (коронавірусу – ред.), не виходити з дому протягом 2 тижнів й не запрошувати гостей. В такому разі вона має прикріпити офіційний напис (“червону картку”) на вхідні двері. Така міра попереджає, що у квартирі є людина під епідеміологічним наглядом. Якщо ви порушуєте правила карантину, ви чините злочин “, – сказано в інструкції.

Крім того, угорська преса повідомляє, що поліція контролює виконання громадянами правил перебування під карантином.

На сьогодні в Угорщині на карантині перебувають 2817 громадян та проведено 5094 перевірок дотримання заходів домашнього карантину.

Людям, які не дотримуються приписів, загрожують санкції. Їх покарають за “безвідповідальну поведінку”, яка ставить під загрозу здоров’я оточення.

Нагадаємо, в Угорщині через пандемію коронавірусу з 12 березня оголошено надзвичайний стан. Угорські кордони закриті для іноземців, потрапити в країну можуть лише її громадяни.