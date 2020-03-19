Карту запустили при поддержке директората по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента.
На ней изображены данные распространение COVID-19 в режиме онлайн отдельно по областям Украины. Оранжевым цветом изображены подозрения, красным – подтвержденные случаи заболеваний коронавирусом, зеленым – населенные пункты, где еще нет случаев заражения коронавирусом.
Согласно данным на карте, в Украине с подозрением на коронавирус находятся 199 человек, подтвержденных случаев заражения Covid-19 – 14, смертей – 2.
Ранее сообщалось, что за сутки в Украине зафиксировано 79 подозрений на COVID-19.
- На территории Украины зафиксированы два новых случая коронавируса COVID-19. Общее количество заболевших в стране возросло до 16.
- Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 в Донецкой области выявлен в Мариуполе. Заболел мужчина, который вернулся из Египта.
- У народного депутата от группы “Довира” Сергея Шахова обнаружили коронавирус COVID-19. На прошлой неделе он вернулся из-за границы. Информацию об инфицировании нардепа подтвердили в МОЗ Украины.