Распространение коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине можно отслеживать в режиме реального времени с помощью онлайн-карты.

Карту запустили при поддержке директората по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента.

На ней изображены данные распространение COVID-19 в режиме онлайн отдельно по областям Украины. Оранжевым цветом изображены подозрения, красным – подтвержденные случаи заболеваний коронавирусом, зеленым – населенные пункты, где еще нет случаев заражения коронавирусом.

Согласно данным на карте, в Украине с подозрением на коронавирус находятся 199 человек, подтвержденных случаев заражения Covid-19 – 14, смертей – 2.

Ранее сообщалось, что за сутки в Украине зафиксировано 79 подозрений на COVID-19.

На территории Украины зафиксированы два новых случая коронавируса COVID-19. Общее количество заболевших в стране возросло до 16.