Про це повідомляється на сайті Глави держави.
Зеленський та Маурер обговорили важливість забезпечення доступу співробітників МКЧХ до місць примусового перебування утримуваних осіб на Донбасі, в Криму та на території Російської Федерації, в тому числі – за результатами засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 11 березня.
Також сторони обговорили важливість розшуку українців, зниклих без вісти на території ОРДЛО та в окупованому Криму.
Зеленський та Маурер домовилися про візит президента МКЧХ до України для особистого ознайомлення з гуманітарною ситуацією на Донбасі найближчим часом.
- Напередодні повідомлялося, що в Україні зафіксовано 7 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих в країні зросла до 14.
- Також зафіксовано другий випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області.
- Від коронавірусу COVID-19 за кордоном лікуються 12 громадян України. Ще понад 700 перебувають на карантині.