Президент Володимир Зеленський домовився з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петером Маурером щодо надання Україні медичного обладнання та медикаментів для боротьби з COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Глави держави.

Зеленський та Маурер обговорили важливість забезпечення доступу співробітників МКЧХ до місць примусового перебування утримуваних осіб на Донбасі, в Криму та на території Російської Федерації, в тому числі – за результатами засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 11 березня.

Також сторони обговорили важливість розшуку українців, зниклих без вісти на території ОРДЛО та в окупованому Криму.

Зеленський та Маурер домовилися про візит президента МКЧХ до України для особистого ознайомлення з гуманітарною ситуацією на Донбасі найближчим часом.