Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.

Уражений крейсер отримав суттєві пошкодження. На флагмані чорноморського флоту Росії внаслідок атаки виникла пожежа, яку довго намагалися локалізувати.

До крейсера направили кілька рятувальних суден, аби вони допомогли ліквідувати займання та провели відповідну операцію. Проте шторм разом із потужним вибухом боєзапасу перекинули крейсер, і він почав тонути. За непідтвердженими даними, також загорілося і почало тонути одне з рятувальних суден.

Водночас у Міноборони РФ стверджують, що крейсер загорівся не через атаку крилатою ракетою “Нептун”, а через здетонований боєзапас. Вони запевняють, що судно зазнало серйозних пошкоджень, але залишається на плаву. Проте інформацію щодо нового вибуху поки що не коментували.