Джерело: The Washington Post

Потужний пропагандистський апарат Кремля працює над тим, щоб дискредитувати Пригожина та представити президента РФ Володимира Путіна як мудрого лідера, який врятував Росію від громадянської війни та довів “зрілість” і силу своєї держави

У низці скоординованих репортажів, що дискредитують Пригожина на державному телебаченні та в прокремлівських ЗМІ, соратники Путіна знову маніпулюють громадськими настроями, цього разу, щоб подолати уявлення про слабкість рішення Путіна зняти звинувачення з вагнерівців та мають справу з серйозною політичною проблемою: популярністю Пригожина серед жорстких, провоєнних націоналістів.

Попри те, що контрольовані Кремлем ЗМІ зневажають Пригожина як жадібного, зрадливого опортуніста, Кремль дозволив йому повернутися до Росії та повернути мільйони готівки та особистої зброї — очевидний доказ того, що його бізнес та інтереси держави були настільки переплетені, що нелегко змусити його зникнути. Але, здається, національний газлайт також спрацьовує, повертаючи приголомшене населення Росії до його звичного пасивного стану та зображуючи Путіна сильнішим, ніж будь-коли.

“Щодо широкої громадськості, здається, що чіплятися за нормальність все ще є найпоширенішою та наймиттєвішою реакцією більшості”, — сказала Марія Ліпман, аналітикиня з Росії в Університеті Джорджа Вашингтона.

Після повстання Пригожина, яке виявило глибокі розломи, спричинені війною Путіна в Україні, Кремль, здається, має три головні цілі.

По-перше, це знищити Пригожина та скасувати його шкідливе, але правдиве твердження про те, що Росія ніколи не турбується про безпеку, щоб виправдати вторгнення в Україну. По-друге, посилити репресії та зміцнити режим. І по-третє, змінити образ Путіна, який останнім часом не надихає, щоб представити його як динамічну, об’єднуючу фігуру.

Цього тижня державне телебачення та прокремлівські Telegram-канали описували Пригожина як бандита, жадібного шахрая, намагаючись підірвати його репутацію як єдиного провідного учасника війни Росії проти України, який був готовий говорити правду про втрати провали міноборони РФ.

Вони показали в етері фото його будинку, зброю, купи готівки, золото, особистий гелікоптер, фальшиві паспорти і перуки для маскування, які були виявлені під час обшуку його майна в Санкт-Петербурзі.

До свого повстання Пригожин, якого прозвали “кухарем Путіна”, оскільки він розбагатів на державних замовленнях на кейтеринг, досить раптово з’явився як можливий майбутній суперник президента через його приголомшливий ріст популярності, надзвичайно незвичний для Росії.

За тиждень до заколоту 24 червня рейтинг підтримки Пригожина підскочив до 58%, згідно з даними незалежного соцопитування Левада.

Агентство повідомило, що 19% росіян заявили, що проголосували б за нього на президентських виборах, що є вражаючим показником для колись таємного лідера найманців, відомого своєю відвертою, часто нецензурною лексикою та кровожерливим гумором.

Пригожин заявив, що влаштував повстання, тому що міноборони РФ та Кремль намагалися підірвати його та ПВК “Вагнер”, змусивши їх підписати контракти з оборонним відомством. Його рейтинг схвалення різко впав після повстання, але все ще залишався на відносно вражаючих 29% — надто високих для режиму, який не терпить інакомислення.

Ліпман сказала, що росіян приваблює медіа-підкований, антиелітарний популізм Пригожина — різкий контраст зі смертельною послідовністю обережних чиновників, які присягають на вірність Путіну та повторюють порожні пропагандистські лінії.

“На цьому фоні він виглядав свіжим, справжнім і щирим, і люди цінували це в ньому, — сказала Ліпман. — Він був патріотом без брехні”.

Але Пригожин також був злісно жорстоким, погрожуючи своїм бійцям розстрілом, якщо вони не підкоряться наказам, і відправляв багатьох завербованих із в’язниці вмирати на фронті.

За даними Левада центру, рейтинг схвалення Путіна коливався на рівні понад 80%, але незалежне російське інформаційне агентство Meduza повідомило, що конфіденційне опитування Кремля показало, що його рейтинг у деяких регіонах після повстання впав на 14%.

Кремлівські пропагандисти з надзвичайною швидкістю перевернули початковий жах росіян щодо вторгнення в Україну, і, схоже, досягнуть такого ж успіху в очорненні репутації

Пригожина — це завдання стало дещо легшим, враховуючи, що бос-найманець розбагатів коштом державних контрактів, керував своїм бізнесом переважно готівкою і провів майже десять років у в’язниці за пограбування.

“Давайте подивимось, як живе “борець за правду”, борець за правду з двома термінами ув’язнення, людина, яка нам розповідала, що всі крадуть, і ось ми бачимо валюту в будинку Пригожина — чималу суму”, — сказав журналіст державного телебачення Едуард Петров в етері програми “Шістдесят хвилин” на “Росія 1”.

“А тепер подивимося на палац, — продовжив Петров. Отже, палац, гелікоптер, готівка, машини з готівкою, долари, рублі, палац, вертоліт, 600 мільйонів рублів. У борця за справедливість було 600 мільйонів рублів!”

Представник “Роснефти” Михайло Леонтьєв був більш відвертий, порівнявши Пригожина з Гітлером.

“Мовляв, Пригожин говорив правду. І що? Це очевидні речі, про корупцію і так далі”, – сказав Леонтьєв. Вісімдесят відсотків того, що сказав нацистський лідер після вторгнення в СРСР, було правдою, “але це не заважає йому бути Гітлером”.

Дмитро Кисельов, ведучий недільної вечірньої головної політичної програми державного телебачення “Вести недели”, звинуватив ПВК “Вагнер” та компанію “Конкорд” Пригожина в отриманні майже 20 мільярдів доларів державного фінансування після того, як Путін визнав, що “Вагнер”, яку Кремль роками представляв як приватну компанію, повністю фінансувався державою і, імовірно, діяв за примхою Кремля.

Програма Кисельова применшила головне бойове досягнення Вагнера, криваву 224-денну боротьбу за захоплення Бахмута на сході України, заявивши, що це місто не було таким важливим.

Після повстання Пригожин втратив доступ до прибуткових державних контрактів з громадського харчування та закрив медіа-імперію та ферму тролів, які він використовував для підвищення свого іміджу.

Тим часом паралельно ведуться спроби піднести Путіна, чий високий рейтинг популярності залишається його основним джерелом легітимності. Результати виборів і навіть російська конституція маніпулюють, щоб утримати його при владі, а будь-який потенційний суперник, такий як опозиціонер Олексій Навальний чи російський магнат Михайло Ходорковський, ув’язнений або відправлений у вигнання.

Але навіть серед шквалу створення президентського іміджу буває важко приховати жорстку, царствену манеру Путіна. Минулого тижня він виглядав у захваті, цілував дівчину на сценічному відео, вітаючи натовп у Дербенті, Дагестан, прямо у відповідь на спонтанні вітання натовпу вагнерівців та Пригожина, коли вони залишали південне місто Ростов-на-Дону після повстання.

Агіографічним зусиллям цього тижня стало оприлюднене у вівторок Кремлем відео про зустріч Путіна з 8-річною дівчинкою з Дербента, викликаною до його офісу. Вона перебігла по килиму, де він обійняв її, подарував їй квіти і запросив сісти в його крісло. Обидва епізоди оживили спогади про культову картину 1936 року, на якій Сталін тримає маленьку дівчинку, яку відтворили мільйони і перетворили на мозаїку та мармурову статую.

Якби Путін був поруч у 1917 і 1991 роках, режими, які впали під час більшовицької революції та розпаду Радянського Союзу, вижили б, заявив В’ячеслав Володін, спікер Державної думи, нижньої палати російського парламенту.

На думку аналітиків, на тлі таємного розслідування російської служби безпеки щодо генералів та інших осіб, пов’язаних із Пригожиним, ймовірні подальші жорсткі репресії, і головним ризиком для Путіна є подальші військові невдачі в Україні.

“На цей час я не бачу нічого такого, що могло б політично дестабілізувати, — сказав аналітик Олександр Габуєв із Фонду Карнегі. — Економіка йде добре. Я не впевнений, що цього року ми станемо свідками великого краху російської лінії фронту”.