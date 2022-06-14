Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Витрати росіян на оборону зростуть на 20%, однак наслідки санкцій та брак досвіду перешкоджають швидкому виробництву військового спорядження.

Також проблемним залишається російське виробництво високоякісної оптики та передової електроніки. Згідно з даними британських розвідників, це може підірвати зусилля на заміну втраченого у війні з Україною обладнання.

Водночас головними завданнями РФ залишається наступ на Сєвєродонецьку “кишеню”. Російські солдати, ймовірно, вперше за кілька тижнів досягли невеликого просування на Харківському напрямку.