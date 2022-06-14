Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Витрати росіян на оборону зростуть на 20%, однак наслідки санкцій та брак досвіду перешкоджають швидкому виробництву військового спорядження.
Також проблемним залишається російське виробництво високоякісної оптики та передової електроніки. Згідно з даними британських розвідників, це може підірвати зусилля на заміну втраченого у війні з Україною обладнання.
Водночас головними завданнями РФ залишається наступ на Сєвєродонецьку “кишеню”. Російські солдати, ймовірно, вперше за кілька тижнів досягли невеликого просування на Харківському напрямку.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 June 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/yLAMUTwSGK
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/R1qjlpdsue
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 14, 2022
- Нагадаємо, що триває 111-та доба повномасштабної російсько-української війни. За 3,5 місяці боротьби з російськими армійцями, ЗСУ ліквідували понад 32 тисячі окупантів.
- Також протягом минулої доби, 13 червня, російські загарбники не припиняли обстрілювати Харківську область. Унаслідок обстрілів в регіоні виникло 6 пожеж. Також відомо про двох постраждалих дітей.
- Російські війська продовжують обстрілювати Дніпропетровську область. Сьогодні вночі ворог завдав удару з РСЗВ “Ураган” по Апостолівській і Покровській громадах.
- Водночас президент України Володимир Зеленський розповів, за якої умови українська влада готова відновити процес мирних перемовин з Росією.