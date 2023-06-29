Фахівці Інституту вивчення війни прокоментували інформацію про ймовірний арешт російського генерала Сергія Суровікіна. На думку аналітиків, таким чином Кремль намагається очистити міноборони РФ від осіб, які були близькими до очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Джерело: ISW

За інформацією ЗМІ, 28 червня російська влада заарештувала генерала армії Сергія Суровікіна, що, ймовірно, свідчить про те, що Кремль має намір очистити МО від осіб, які вважаються нелояльними.

Згідно з даними, Суровікіна арештували через те, що він став на сторону Пригожина під час його заколоту в Росії.

Також 28 червня видання The New York Times повідомило, що американські офіційні особи, ознайомлені з американською розвідкою, заявили, що Суровікін заздалегідь знав про повстання, але що розвідка США все ще намагається з’ясувати, чи Суровікін безпосередньо підтримував зусилля Пригожина.

Водночас відомо, що через декілька годин після початку заколоту Пригожина, Суровікін записав відеозвернення з закликом припинити повстання. Проте, як наголошують фахівці, поки незрозуміло, чому він вирішив зробити таки заклик і не виключено, що це сталось під тиском Кремля.

“Якщо російська влада дійсно заарештувала Суровікіна, то Кремль, ймовірно, використає Суровікіна та його філії як цапів відпущення, щоб публічно пояснити, чому російські військові та російські органи внутрішньої безпеки погано зреагували на повстання, і щоб виправдати потенційну перебудову російського військового керівництва”, – мовиться у звіті.

В ISW нагадали, що раніше вже повідомляли про помітну приналежність Суровікіна до ПВК “Вагнер” та його ймовірну підтримку Пригожина, і Суровікін є головним кандидатом на посаду цапа відпущення незалежно від фактичного рівня підтримки, яку він надав вагнерівцям під час заколоту.