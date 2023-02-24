На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Кремль, ймовірно, створює умови для проведення операції під фальшивим прапором на кордоні з Чернігівською областю в Україні та у Молдові.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Напередодні, 23 лютого, в оперативному командуванні “Північ” повідомили, що російські окупаційні війська готують можливі операції під прикриттям у міжнародних прикордонних районах Чернігівської області.

У командуванні наголосили, що за даними розвідки зафіксовано російські колони з військовою технікою без розпізнавальних знаків і особовим складом, одягненим у форму, схожу на українську, які просуваються до районів кордону Чернігівської області.

В ОК “Північ” наголосили, що метою цих операцій під фальшивим прапором було б звинуватити українські сили в порушенні територіальної цілісності невизначеної країни, маючи на увазі, найімовірніше, Білорусь.

“Можливо, Кремль готує атаки під фальшивим прапором, щоб втягнути Білорусь у війну слідом за заявою самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка, який 16 лютого наголосив, що РБ вступить у війну лише у випадку нападу з боку країни”, – зауважили аналітики.

Окрім цього, 21 лютого міноборони Білорусі заявило, що зафіксувало нарощування українських сил поблизу своїх кордонів.

“ISW продовжує оцінювати, що напад Білорусі чи Росії на північні українські регіони дуже малоймовірний, але Росія прагне притиснути Лукашенка або звинуватити Україну в розширенні війни, щоб підірвати підтримку Києва. Така операція під фальшивим прапором також може бути спрямована на закріплення українських сил на північному кордоні з метою послаблення української оборони на сході України та підготовки до контрнаступальних операцій”, – наголосили експерти.

Також є ймовірність, що РФ може готувати ще одну сходу операцію під фальшивим прапором, однак уже у Молдові, а саме в окупованому Придністров’ї.

23 лютого міноборони Росії заявило, що українські війська найближчим часом планують здійснити збройну провокацію проти Придністров’я.

Міноборони РФ стверджувало, що українські сили переодягнуться як російські військові та влаштують нібито російський наступ з позицій у Придністров’ї.

Своєю чергою уряд Молдови спростував звинувачення російського міноборони.

“Міністерство оборони РФ, ймовірно, прагнуло підняти цей неправдивий наратив, щоб перекрутити попередження президента України Володимира Зеленського президенту Молдови Маї Санду про те, що Кремль готує провокації в Молдові, і його пропозицію допомогти Молдові, якщо російські сили в Придністров’ї загрожуватимуть територіальній цілісності України”, – зауважили в ISW.