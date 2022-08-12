Влада РФ, ймовірно, зумисне знищила у боях російську 64-ту окрему гвардійську мотострілецьку бригаду 35-ої загальновійськової армії. Це бригада, яка чинила звірства щодо мирних українців під час окупації населених пунктів Київської області.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків ISW.

На думку аналітиків, Кремль міг посприяти тому, аби ця бригада була знищена у бою. Таким чином російська влада намагалась приховати воєнні злочини, скоєні цією бригадою проти мирних українців на Київщині.

Розслідуванням щодо російської 64-тої гвардійської мотострілецької бригади займався журналіст Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFEFL) Марк Крутов.

Він встановив, що після звірств на Київщині бригаду перекинули на Ізюмський та Слов’янський напрямки, де точились важкі бої. Після цих боїв 64-та бригада здебільшого припинила своє існування.

За даними Крутова, з 1500 солдатів, які входили до складу бригади, у боях було ліквідовано від 200 до 300 осіб.

Журналіст процитував директора CNA Russia Studies Майкла Кофмана, згідно з даними якого типове співвідношення загиблих до поранених становить приблизно 1 до 3,5. Тобто це означає, що серед армійців 64-тої бригади поранено від 700 до 1000 осіб.

Аналітики зауважили, що для Росії це нормально, коли підрозділи, які сильно постраждали у бою, починають розформовувати, а бійців, які вижили, переводять до інших бойових частин.

Однак це не стосується 64-тої бригади, якій президент РФ Володимир Путін 18 квітня, після звірств на Київщині, надав почесне звання “гвардійська”.

Після цього 64-ту бригаду терміново повернули до участі у російсько-українській війні на сході України, не даючи армійцям часу на відпочинок, переобладнання, відновлення чи заміну поранених бійців.

Після цього з’явились припущення, що таким чином Кремль намагався знищити 64-ту бригаду у боях, аби приховати скоєні нею воєнні злочини проти мирних українців.