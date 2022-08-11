По всій території РФ засудженим у тісних тюремних камерах обіцяють свободу та винагороду. Між родичами та в’язнями починаються шалені телефонні дзвінки, у яких зважують пропозицію. Потім ув'язнені зникають, залишаючи своїх близьких переглядати повідомлення про поранених, які надходять до лікарень.

Про це йдеться у розслідуванні телеканалу CNN.

Регулярна армія розтягнулася після майже шести місяців катастрофічного та кривавого вторгнення в Україну, стає все більше доказів того, що Кремль робить потворні рішення у своїй потворній війні та вербує російських ув’язнених для війни.

Протягом місяця розслідування CNN поспілкувалася з ув’язненими, які потрапили в нову російську схему вербування, а також з їхніми родичами та друзями. Активісти вважають, що в десятках в’язниць по всій Росії звернулися до сотень людей — від вбивць до наркозлочинців.

Десятки чатів між родичами, переглянуті CNN, детально розповідають про спокусливі винагороди, які пропонують за участь у війні з Україною, де високий ризик смерті. За оцінками Заходу, від початку вторгнення було вбито або поранено до 75 000 російських військових, натомість Кремль цю заяву заперечує.

“Вбивць приймуть, але не ґвалтівників, педофілів, екстремістів чи терористів. Пропонується амністія або помилування через півроку. Хтось говорить про 100 тисяч рублів на місяць, хтось про 200 тисяч. Все по-різному”, – зазначив американському телеканалу російський ув’язнений на умовах анонімності.

За його словами, йому пропозиція була зроблена, коли в першій половині липня до в’язниці прийшли невідомі, які, ймовірно, були співробітниками приватної військової фірми-підрядника. Вони наголосили, що програма міститиме двотижневе навчання в Ростовській області на півдні РФ. Хоча він мав два роки служби в армії, вербувальники, здається, не наполягали на військовому досвіді.

“Для мене це може мати реальне значення: бути ув’язненим майже на десять років або вийти через шість місяців, якщо пощастить. Але це якщо пощастить. Якщо такий варіант можливий, то чому б і ні?”, – пояснив він.

Своєю чергою, керівник Gulagu.net, групи захисту прав засуджених, Володимир Осєчкін зауважив, що в липні спостерігалась дуже велика хвиля з вербування тисяч російських в’язнів. Він наголосив, що усе це незаконно, оскільки гарантії немає, як і реального контракту.

Осєчкін припустив, що ув’язнених ефективно використовували як приманку, щоб привернути вогонь українських позицій і дати можливість регулярним російським військовим завдати удару у відповідь.

CNN звернувся до Міністерства оборони РФ та Служби виконання покарань за коментарем щодо звинувачень у вербуванні в’язнів для війни в Україні. Проте, жодне з відомств не надало відповіді.

Журналісти переглянули чат-повідомлення, якими обмінювалися родичі в’язнів, яких, очевидно, вже відправили на передову. Одна дружина розповіла, як зв’язалася з пораненим чоловіком в одній з лікарень Луганська. Вона повідомила, що лише троє в’язнів з десяти залишилися живими.

За п’ять з гаком місяців незграбного та виснажливого вторгнення Москва суттєво скоротила людські можливості. Російський президент Володимир Путін спочатку заявив, що на війну не задіяли призовників, перш ніж його міністерство оборони визнало зворотнє. Кремль заявив, що загальної мобілізації в РФ не буде, можливо, побоюючись, що така політика виявиться непопулярною, особливо якщо втрати, поширені серед населення, суттєво не змінять динаміку бою.

Набір у в’язниці, за словами активістів і ув’язнених, відбувається під егідою приватної військової компанії “Вагнер”, на яку не поширюється заборона російської армії на використання засуджених.

Журналісти CNN зазначили, що ув’язнені не передали жодних копій своїх контрактів родичам чи активістам, тому точні умови чи роботодавець залишаються незрозумілими. “Вагнер”, який працює по всьому світу і яким керує Євгеній Пригожин, людина, відома як шеф-кухар Путіна, є найпоширенішим російським військовим підрядником. Водночас Пригожин заперечує зв’язки з “Вагнером”.

Довідка. Приватна військова компанія “Вагнера” (ПВК “Вагнера”) – російська військова структура, яку комплектують найманцями, створена 2013 року. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі та під час повномасштабної війни проти України на стороні Росії, у Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, у Судані.