Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Під час масштабних оперативних дій у Харківській області протягом останнього тижня було викрито більше ніж 60 зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами та виправдовували повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
СБУ вдалося отримати і передати підрозділам Збройних Сил України понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників.
У повідомленні зазначається, що серед диверсантів були колишні співробітники правоохоронних органів.
За даними СБУ, зловмисники збирали розвідувальні дані про розташування українських військ та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури регіону.
Отримані матеріали окупанти використовували для масованих ракетно-артилерійських обстрілів Харківської області.
- У трьох областях України нейтралізували мережу російських агентів, які поширювали через інтернет дезінформацію про ситуацію на фронті та закликали громадян долучатися до лав окупантів.
- Правоохоронці припинили діяльність російської агентурної мережі, яка збирала розвідувальні дані про дислокацію та переміщення українських військових на сході України.
- Служба безпеки України повідомила про підозру 5 колаборантам, які співпрацювали з Російською Федерацією, допомагаючи легалізувати окупацію Донецької та Луганської областей.