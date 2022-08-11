Правоохоронці нейтралізували російських диверсантів і передала ЗСУ понад 700 координат для вогневого ураження окупантів на східному фронті.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час масштабних оперативних дій у Харківській області протягом останнього тижня було викрито більше ніж 60 зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами та виправдовували повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

СБУ вдалося отримати і передати підрозділам Збройних Сил України понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників.

У повідомленні зазначається, що серед диверсантів були колишні співробітники правоохоронних органів.

За даними СБУ, зловмисники збирали розвідувальні дані про розташування українських військ та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури регіону.

Отримані матеріали окупанти використовували для масованих ракетно-артилерійських обстрілів Харківської області.