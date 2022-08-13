Російська влада намагається мобілізувати промисловість, аби мати змогу вести довготривалу війну проти України. Зокрема співробітникам та керівництву оборонних підприємств заборонили брати відпустки.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Аналітики, посилаюсь на дані ГУР МО зазначають, що на початку серпня Кремль ініціював так звану “промислову мобілізацію” оборонних підприємств, заборонивши їх співробітникам та керівництву йти у відпустки. Зокрема це стосується російського держпромконгломерату “Ростех”.

В українській розвідці також наголосили, що військово-промислова комісія РФ під головуванням президента РФ Володимира Путіна готується до початку вересня змінити програму держоборонзамовлення, збільшивши видатки на 600-700 млрд рублів (приблизно $10 млрд)

Також російське пропагандистське видання Ura повідомило, що 12 серпня міністр оборони Росії Сергій Шойгу, ймовірно, відвідав завод “Уралвагонзавод”, який вважається найбільшим виробником танків у Росії та виробником російських основних бойових танків Т-72.

Раніше у ГУР повідомляли, що “Уралвагонзавод” зіштовхнувся з фінансовими проблемами через санкції Заходу та невиконання державних контрактних зобов’язань.

Якщо це правда, візит Шойгу може свідчити про те, що Кремль намагається відновити або розширити роботу військово-промислового комплексу.

Аналітики нагадали, що раніше повідомляли про те, що Кремль проводить криптомобілізацію російської економіки, запропонувавши 30 червня на розгляд Держдуми Росії поправку до федеральних законів про забезпечення Збройних сил Росії

Поправка зобов’язує російський бізнес, незалежно від форми власності, виконувати замовлення російських військових і дозволяє Кремлю змінювати умови праці для співробітників. Путін підписав поправку 14 липня, що вказує на те, що Кремль продовжуватиме запроваджувати додаткові заходи для розширення прямого контролю Кремля над діяльністю військово-промислового комплексу Росії.