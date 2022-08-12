За останніми оцінками офіційних осіб США, щодня втрати РФ у війні проти України складають 500 осіб пораненими та вбитими. Такі масштабні втрати не дозволяють Росії досягти поставлених в Україні цілей.

Про це повідомляє The New York Times.

За оцінками військових експертів, кількість загиблих і поранених гальмує прогрес Росії на сході України, оскільки на півдні посилюються бойові дії. За словами американських і європейських офіційних осіб, російські військові зазнають значних втрат і їм важко залучити до бою резервістів і новобранців.

Приголомшливо високий рівень втрат росіян в Україні означає, що президент Володимир РФ Володимир Путін, можливо, не зможе досягти однієї зі своїх ключових військових цілей: захопити весь східний регіон України цього року, зауважили чиновники в адміністрації президента США Джо Байдена та військові експерти.

Згідно з останньою оцінкою американської розвідки та військових, 500 російських військовослужбовців щодня гинуть або отримують поранення, що призвело до сповільнення просування армії РФ.

Ще більше стримати наступ росіян допомогло американське озброєння. Завдяки цьому ЗСУ повернули частину окупованих територій та ускладнили загарбникам доступ до інших районів

У липні російські війська захопили майже всю Луганську область. Однак в сусідній Донецькій області їх прогрес зупинився. Зокрема й через знані втрати, заявили американські військові чиновники.

“Я вважаю, що можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, втратили 70 000 або 80 000 військових менш ніж за шість місяців”, — сказав 8 серпня журналістам Колін Кал, заступник міністра оборони з питань політики, маючи на увазі кількість загиблих і поранених.

Він додав, що війська РФ досягли деякого успіху на сході України, однак його не можна назвати значним. Та навіть ці маленькі досягнення коштували Росії дуже дорого, адже українські захисники добре використовують озброєння, передане Заходом.

За даними двох американських посадовців, кількість вбитих російських солдатів – майже 20 000. З цієї кількості 5000 – це найманці з ПВК “Вагнера”.

Інформація американців щодо втрат РФ основана на супутникових знімках, перехоплених комунікаціях, соцмережах, повідомленнях ЗМІ.

Російський уряд класифікує загибель своїх військових як державну таємницю. Про загиблих на війні солдатів РФ рідко згадуються на державному телебаченні. Востаннє Росія оприлюднила офіційну цифру в березні, коли заявила, що під час війни загинув 1351 російський військовий. Водночас американські чиновники тоді оцінювали, що кількість загиблих у РФ наближалася до 5000.

За словами офіційних осіб, Україна також зазнала великих втрат. Український уряд неохоче розголошує цифри, але заявляє, що щодня гинуть від 100 до 200 своїх військових.

Оскільки Україна з 2014 року воює з проросійськими сепаратистами на Донбасі, ЗСУ мають величезний резерв досвідчених ветеранів, які можуть вести боротьбу. Однак, у США повномасштабну війну Росії проти України вже назвали найкривавішою сухопутною війною у Європі з часів Другої світової війни.

Для Росії велика кількість жертв призвела до сповільнення прогресу. Результатом, за словами Кала, є те, що “умови на сході по суті стабілізувалися”, адже Росія була змушена передислокувати свої сили зі сходу на південь, оскільки Україна йде на цьому напрямку у контрнаступ.

Путін також поповнив ряди армії РФ колишніми військовими. Однак їхня бойова ефективність “досить низька”, сказав журналістам минулого місяця високопосадовець оборони.

“Російська армія серйозно виснажена. Це впливає на їх здатність вести ефективну наземну кампанію в Україні”, – сказав Сет Г. Джонс, директор програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Росія вже залучила до війни майже 85% своєї армії. Перед вторгненням в Україну у лютому російська армія мала близько 900 тис. військовослужбовців.

“Росіяни, мабуть, не мають достатньо ефективних бойових сил, щоб повністю взяти Донецьку область”, — сказав Джонс в інтерв’ю.

Москва також залучила до війни проти України чеченських військових і бойовиків із Сирії. Покладаючись на цих бійців, за словами офіційних осіб, Путін уникнув внутрішнього обурення через втрати та необхідність проводити загальну мобілізацію.

Евелін Фаркас, директор Інституту Маккейна та старший представник Пентагону в Україні в адміністрації Обами зауважила, що Кремль робить чимало речей, аби заохотити росіян воювати проти України, однак без загальної мобілізації – яку зараз РФ не може оголосити з політичної точки зору – війну вони не виграють.

За словами генерала у відставці Філіпа М. Брідлава, який був верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, коли Росія анексувала Крим, російські військові втратили так багато військ, що в деяких випадках підрозділи намагалися змусити полонених українців воювати.

“У них величезна проблема з робочою силою, а ще більш серйозна проблема полягає в тому, що робоча сила, яку вони мають, недостатньо навчена. Їхні найкращі підрозділи вже закривавлені”, – сказав він.