Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
“Українській владі сказали, що все це може припинитися миттєво”, – пояснив Пєсков.
Натомість Кремль закликає Україну припинити воєнні дії та прописати у Конституції відмову від вступу “у будь-який блок”, а також визнати збройні угруповання в ОРДЛО та Крим – “російськими”.
Київ неодноразово заявляв, що добиватиметься повернення Криму, окупованих частин Донецької та Луганської областей під свій контроль дипломатичним шляхом.
Український президент Володимир Зеленський у лютому казав: Київ “не зазіхає на чуже, але й свого не віддасть”.
- Нагадаємо, професор Гарвардського університету історик Сергій Плохій дав інтерв’ю швейцарському виданню “Neue Zürcher Zeitung”, в якому розповів про причини російсько-української війни.
- За ніч окупанти втратили 30 вертольотів та 3 колони техніки. ЗСУ захопили трофейне озброєння на боєприпаси.
- Стало відомо, що біля Одеси було затоплено російський військовий корабель.