Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що однією з умов припинення війни проти України є визнання Києвом анексованого Криму частиною РФ та гарантія позаблокового статусу.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

“Українській владі сказали, що все це може припинитися миттєво”, – пояснив Пєсков.

Натомість Кремль закликає Україну припинити воєнні дії та прописати у Конституції відмову від вступу “у будь-який блок”, а також визнати збройні угруповання в ОРДЛО та Крим – “російськими”.

Київ неодноразово заявляв, що добиватиметься повернення Криму, окупованих частин Донецької та Луганської областей під свій контроль дипломатичним шляхом.

Український президент Володимир Зеленський у лютому казав: Київ “не зазіхає на чуже, але й свого не віддасть”.