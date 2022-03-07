Про це повідомляє речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука у Facebook.
Перед ліквідацією ворожої техніки операцію тримали в інтризі.
“Слава Україні, друзі. Трішки тримали інтригу, а зараз можу сказати: “русский корабль” все ж таки пішов на#уй. У ворога втрати, наші молодці. Слава Збройним силам України… Ми будемо знищувати ворога. Мінус один корабель”, – сказав Братчук.
Зазначимо, що раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що серед планів ворога було бомбардування Одеси. Проте загарбникам збивають літаки по області, а також не дають проти по інших напрямках по сусідніх областях.
- Нагадаємо, по Миколаєву завдали ракетний удар. Пошкоджено житлові будівлі. Кількість постраждалих наразі невідома.
- Україна чинить опір російським окупантам вже протягом 12 діб. Ворог продовжує обстріли житлових кварталів українських міст.
- Також на Донбасі за минулу добу було знищено 40 окупантів та значну кількість техніки.
- 6 березня від обстрілів російських загарбників у місті Ірпінь загинуло вісім мирних жителів.
- Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США бачили “дуже достовірні повідомлення про навмисні напади військ рф на мирних жителів” в Україні, які розглядатимуться як військовий злочин.