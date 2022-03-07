Перед ліквідацією ворожої техніки операцію тримали в інтризі.

“Слава Україні, друзі. Трішки тримали інтригу, а зараз можу сказати: “русский корабль” все ж таки пішов на#уй. У ворога втрати, наші молодці. Слава Збройним силам України… Ми будемо знищувати ворога. Мінус один корабель”, – сказав Братчук.

Зазначимо, що раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що серед планів ворога було бомбардування Одеси. Проте загарбникам збивають літаки по області, а також не дають проти по інших напрямках по сусідніх областях.