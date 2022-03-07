Про це повідомляє прес-служба Командування повітряних сил ЗСУ.
Вночі Збройним силам України вдалося знищити три десятки гелікоптерів ворога на аеродромі в Чорнобаївці, що на Херсонщині. Саме там окупаційні війська розмістили частину свого авіапарку. Також на летовищі знаходилася техніка та особовий склад ворога, які також були знищені.
Неподалік Миколаєва ЗСУ знищили 3 колони ворожої техніки. Також українським захисникам вдалося захопити 7 гаубиць Д-20, колісну техніку та багато боєприпасів.
- Нагадаємо, що біля Одеси було затоплено російський військовий корабель.
- Також на Донбасі за добу було знищено 40 окупантів та їхню військову техніку .
- Україна чинить опір загарбникам вже 12 добу.