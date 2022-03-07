За ніч окупанти втратили 30 вертольотів та 3 колони техніки. ЗСУ захопили трофейне озброєння на боєприпаси.

Про це повідомляє прес-служба Командування повітряних сил ЗСУ.

Вночі Збройним силам України вдалося знищити три десятки гелікоптерів ворога на аеродромі в Чорнобаївці, що на Херсонщині. Саме там окупаційні війська розмістили частину свого авіапарку. Також на летовищі знаходилася техніка та особовий склад ворога, які також були знищені.

Неподалік Миколаєва ЗСУ знищили 3 колони ворожої техніки. Також українським захисникам вдалося захопити 7 гаубиць Д-20, колісну техніку та багато боєприпасів.