Про це пише Reuters.
21 вересня російський президент Путін “попередив” Захід, що він не блефував, коли сказав, що готовий використати ядерну зброю, щоб захистити РФ від, за його словами, “ядерного шантажу” з боку великих західних держав.
Президент США Джо Байден, який попередив, що світ зіштовхнувся з найбільшим ризиком ядерного Армагеддону з часів Кубинської ракетної кризи 1962 року, висловив сумнів, що Путін використає тактичну ядерну зброю в Україні.
“Ми щодня висловлюємо жаль з приводу того, що глави західних держав, зокрема у Сполучених Штатах і Європі, щодня займаються ядерною риторикою”, – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков про інтерв’ю Байдена CNN.
Пєсков назвав “це дуже шкідливою і провокаційною практикою”.
Військовий альянс НАТО наступного тижня продовжить свої щорічні навчання з ядерної готовності Steadfast Noon з тренувальними польотами, під час яких військово-повітряні сили відпрацьовуватимуть використання ядерних бомб.
На переконання Пєскова, слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що не можна дозволити Путіну виграти війну, оскільки це означатиме програш для усього Заходу”, свідчать про те, що “НАТО по суті воює на боці України”.
Відповідаючи на питання про перспективу зустрічі Байдена і Путіна, Пєсков сказав, що поки що не надходило пропозиції щодо обговорення зустрічі.
- Оскільки Україна пришвидшено вимагає більше військової допомоги від своїх союзників, міністр оборони Ллойд Дж. Остін ІІІ пообіцяв від імені Сполучених Штатів довгострокову підтримку Києва на початку шостого засідання Контактної групи з оборони України 12 жовтня.
- Президент США Джо Байден заявив, що вважає президента РФ Володимира Путіна “раціональним гравцем”, втім, який погано оцінив свою здатність вдертися в Україну і придушити волю її народу.
- Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що ЄС має зробити більше, щоб допомогти Україні на тлі російської ескалації, надаючи більше військового обладнання.