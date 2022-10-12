12 жовтня Кремль розкритикував західних лідерів за участь у "провокаційній" ядерній риториці після низки попереджень Сполучених Штатів і НАТО щодо небезпеки переростання війни в ядерне протистояння.

Про це пише Reuters.

21 вересня російський президент Путін “попередив” Захід, що він не блефував, коли сказав, що готовий використати ядерну зброю, щоб захистити РФ від, за його словами, “ядерного шантажу” з боку великих західних держав.

Президент США Джо Байден, який попередив, що світ зіштовхнувся з найбільшим ризиком ядерного Армагеддону з часів Кубинської ракетної кризи 1962 року, висловив сумнів, що Путін використає тактичну ядерну зброю в Україні.

“Ми щодня висловлюємо жаль з приводу того, що глави західних держав, зокрема у Сполучених Штатах і Європі, щодня займаються ядерною риторикою”, – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков про інтерв’ю Байдена CNN.

Пєсков назвав “це дуже шкідливою і провокаційною практикою”.

Військовий альянс НАТО наступного тижня продовжить свої щорічні навчання з ядерної готовності Steadfast Noon з тренувальними польотами, під час яких військово-повітряні сили відпрацьовуватимуть використання ядерних бомб.

На переконання Пєскова, слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що не можна дозволити Путіну виграти війну, оскільки це означатиме програш для усього Заходу”, свідчать про те, що “НАТО по суті воює на боці України”.

Відповідаючи на питання про перспективу зустрічі Байдена і Путіна, Пєсков сказав, що поки що не надходило пропозиції щодо обговорення зустрічі.