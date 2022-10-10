Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що ЄС має зробити більше, щоб допомогти Україні на тлі російської ескалації, надаючи більше військового обладнання.

Про це вона повідомила CNN.

Вона переконана, що всі країни можуть і повинні зробити більше.

“Те, що ми побачили сьогодні, показує, що РФ продовжуватиме ескалацію… Як ми будемо реагувати? Якщо наша відповідь не буде пропорційною ескалації, тоді ми просто будемо продовжувати спостерігати, як Путін вбиває більше людей”, – наголосила Мецола.

Президентка зауважила, що санкцій Європейського Союзу “явно недостатньо”, і вона закликала всі країни-члени об’єднатися і надати більше озброєнь, зокрема танків, про які просили українці.

“Україна їх просить, і Європейський Союз має можливість координувати те, що він дає Україні. Я знаю, що високі представники дуже над цим працюють. Я знаю, що з військової точки зору ми можемо зробити більше”, – резюмувала вона.

Ранок 10 жовтня розпочався із масованих ракетних атак з боку РФ усієї України. Вибухи пролунали майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.

Внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла. У Києві російські окупанти завдали ударів по чотирьох районах міста. Під атаками опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони. Перші вибухи сталися близько 8:25 під час повітряної тривоги.