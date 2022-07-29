За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль продовжує інституціоналізацію своїх окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах України для їх підготовки до фіктивних референдумів, анексії та інтеграції до Росії.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Зокрема напередодні, 28 липня, голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас заявив, що головним завдання осінньої сесії російської Держдуми буде “інтеграція нових територій у правовий простір Росії”.

Осіння сесія у РФ, згідно з планом, повинна розпочатись 12 вересня – через день після найімовірнішої дати проведення плебісцитів про фіктивну анексію на окупованих територіях.

Також МВС РФ 28 липня оголосило про створення “тимчасових відділів” і направлення співробітників МВС в тимчасово окуповані Херсонську та Запорізьку області для підтримки окупаційної влади в “забезпеченні порядку на вулицях”, допомоги в формування місцевих відділків поліції, проведення оперативно-розшукових заходів, боротьби з екстремізмом, сприяння видачі російських паспортів.

Це свідчить про те, що Кремль, ймовірно, не зміг залучити багатьох українців для виконання окупаційних законів і боротьби з опором на окупованих територіях.

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на мирне українське населення на окупованих територіях, щоб вони використовували російські рублі та паспорти замість українських гривень та документів.

Зокрема виконувач обов’язків голови Херсонської області Дмитро Бутрій 28 липня заявив, що російські окупаційні війська заборонили використання гривні в Херсоні та що окупаційна поліція патрулює місцеві ринки, аби погрожувати та карати тих, хто використовує українську валюту.

Бутрій також повідомив, що окупаційні чиновники почали прибирати банкомати з місцевих ринків, припускаючи, що Кремль, можливо, намагається не тільки припинити використання гривні, але й обмежити доступ до готівки для цивільних осіб

Кремль також може спробувати спрямувати окуповані території до безготівкової (і, отже, більш відстежуваної) економіки.

Російський військовий оглядач Борис Рожин заявив, що станом на 28 липня 10% жителів Запорізької області отримали або збираються отримати російські паспорти.

Він також заявив, що в окупованих частинах Харківської області триває паспортизація, і стверджував, що повільне формування Харківської окупаційної адміністрації – це наслідок малої кількості бажаючих отримати російський паспорт.