Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

За словами глави уряду, невідомо, як країна буде жити влітку та восени, але “план є”.

“У травні місяці Україна має піти на роботу, ми це розуміємо. Ми готуємося, ми маємо створити робочі місця, дати малому та середньому бізнесу профінансуватися та урухомити бізнес, навчити суспільство жити в нових соціальних стандартах з соціальною дистанцією, з масочним режимом, з частим миттям рук, тому що це один з чинників зараження. І ще багато всього. Ті речі, про які ми говоримо, вони сьогодні вже очевидні”, — сказав прем’єр-міністр.

Шмигаль повідомив, що уряд створив Раду з питань економічного розвитку України, куди увійшли вчені та економісти. Спільними зусиллями створюється стратегія виходу з карантину, яка, за його словами, буде представлена ​​наступного тижня. Сьогодні прем’єр-міністр показав напрацювання цієї стратегії.

“Є стратегія виходу з карантину. Перше — це успішно пройти карантин, друге — почати долати економічну кризу, або не дати провалитися”, — сказав він та запропонував ознайомитися детальніше зі слайдом.

Відповідно до слайду, до середини травня уряд має намір надавати допомогу безробітним та соціально незахищеним верствам населення, а також надавати підтримку медиками.

З середини травня по середину червня, коли за планами Україна повинна “піти на роботу”, уряд має намір зняти частину обмежень на роботу транспорту, ввести “зміщений робочий графік” (значення цього пункту прем’єр не пояснював). Також в цей період заплановано створення 500 тисяч нових робочих місць для людей, що залишилися без роботи. У цьому ключі глава уряду згадував, зокрема, програму “Великого будівництва доріг”.

З середини червня по середину липня заплановане завершення навчального року, повне відновлення роботи транспорту (за новими правилами). Також планується дозволити відвідування зон відпочинку (за умови дотримання норм безпеки).

Варто зазначити, що, згідно з поданим планом, карантинні обмеження для людей похилого віку, які сьогодні передбачають обов’язкову самоізоляцію з можливістю залишати житло тільки в крайніх випадках, передбається не знімати аж до середини літа.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України з 6 квітня посилив карантин у країні в зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. #Букви пояснювали, що буде заборонено і дозволено українцям.

9 квітня Кабінет Міністрів дозволив працювати в карантин хімчисткам, кур’єрам, будівельникам, збирачам і заготівельникам відходів.