Державна податкова служба розглядатиме запит #Букв щодо можливого ухилення від сплати податків під час проведення "Кримської платформи" як звернення і триматиме питання на контролі.

Про це йдеться у відповіді ДПС на запит #Букв.

Як сповіщалося, розробленням та реалізацією креативної комунікаційної кампанії та концепції “Кримської платформи” президента Володимира Зеленського займалася фізична особа-підприємець Ігор Малахов. Вартість робіт становить 6,8 млн гривень.

При цьому закупівлю провели за переговорною процедурою (тобто без конкурсу). ФОП Малахов начебто був переможцем проведеного МКІП мистецького конкурсу. Повідомляли також про зв’язок ФОПа з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком.

#Букви звернулися до Державної податкової служби щодо ймовірного ухилення від сплати податків у повному обсязі з боку організатора закупівлі та переможця. У відповідь ДПС зазначила, що розглядатиме запит #Букв як звернення.

Водночас там нагадали, що в лютому уряд ухвалив постанову № 89, якою було частково скасовано мораторій на проведення перевірок, що діяв з березня 2020 року. Утім мораторій на документальні перевірки ФОПів досі діє.

“Порушене у зверненні питання залишається на контролі ДПС“, — запевнили в службі.